Herbstmarkt im Rittergut Endschütz

Hausherrin Susann Schmidt lädt für kommendes Wochenende 17. und 18. September wieder ein.

Endschütz. Das Rittergut Endschütz veranstaltet am kommenden Wochenende 17./18. September, jeweils von 11 bis 18 Uhr, das traditionelle Herbstfest. Die Weinstube ist geöffnet. Die Räume des Rittergutes mit der Heimatstube können besichtigt werden. Vor Ort sind Handwerkerstände, an denen Floras, Textiles, Holzarbeiten, Getöpfertes, Genähtes und mehr angeboten wird. Eine Harfenspielerin gastiert am Sonntag. Für die Besucher gibt es auch wieder Röhrendetscher. Der Flohmarkt ist offen. Parkplätze für Besucher sind ausreichend vorhanden. Der Rittergutsverein Endschütz freut sich auf viele Besucher. red