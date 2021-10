Herbstvolksfest in Gera am Freitag mit Höhenfeuerwerk

Gera. Herbstvolksfest in Gera noch bis Sonntag

Anja Schmidt aus Gera ist mit ihrer Tochter Phoebe und ihrer einjährigen Enkeltochter Felicya am Familientag auf dem Herbstvolksfest in Gera. Sie versuchen ihr Glück beim lustigen Kugelstecken. Die Schausteller des diesjährige Herbstvolksfestes haben ihre Fahrgeschäfte noch bis einschließlich Sonntag geöffnet. Ein besonderes Highlight für die Besucher ist das Höhenfeuerwerk am kommenden Freitag, 29. Oktober, gegen 21 Uhr. Geöffnet hat das Herbstvolksfest täglich ab 14 bis 22 Uhr.