Hilfe in der Dunkelheit

Gera. Kreisorganisation Gera des Blinden- und Sehbehindertenverbandes betreut über 70 Mitglieder

Zahlen, wie viele Blinde und Sehbehinderte in Gera und Umgebung leben, gibt es nicht. „Laut unserer Satzung sind wir für alle da, die ‘von Blindheit bedroht sind’“, sagt Matthias Schiedek, Vorsitzender der Kreisorganisation Gera des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Thüringen (BSVT). Augenzwinkernd fügt er hinzu: „Das ist natürlich Auslegungssache. Wenn Sie eine Lesebrille nutzen und Sie verlegen diese, dann sind sie auch aufgeschmissen und spüren so etwas wie eine Sehbehinderung. Aber die Fälle, die zu uns kommen, sind natürlich wesentlich schwerwiegender.“

Die häufigsten Ursachen von Blindheit und Sehbehinderungen sind die Altersmakuladegeneration AMD (Erkrankungen der Netzhaut), Retinitis pigmentosa (eine Netzhautdegeneration) und Augenschädigungen als Folge einer Diabeteserkrankung.

Danach gefragt, was die größten Herausforderungen für Sehbehinderte sind und woran „Normalsehende“ nie denken, sagt Schiedek: „Ein großes Problem ist die Unachtsamkeit, zum Beispiel beim Abstellen von E-Scootern oder Fahrrädern mitten auf dem Gehweg oder Treppenstufen.“ Er verweist auf die Aktion „Gelbe Karten für E-Scooter“, mit der die Kreisorganisation Gera im letzten Jahr auf diese Missstände aufmerksam gemacht hat.

Aber der Verband hat noch mit anderen Problemen zu kämpfen: „Wir haben eine Beratungsstelle, die bis jetzt noch jeden Tag besetzt ist. Dies wird aber ab Februar nicht mehr so sein können, weil die Förderung für unsere Mitarbeiterin ausläuft. Ohne sehende Kraft können wir die Beratungsstelle nicht am Laufen halten“, ärgert sich der Vorsitzende. „Jeden Donnerstag ist dann ein Betroffener – meistens ich – vor Ort und es werden Termine auch an anderen Tagen vereinbart.“

Dies ist, seiner Ansicht nach, nur noch unverständlicher, wenn man bedenkt, dass in Sachsen und Bayern ein Sehbehindertengeld ausgezahlt wird, in Thüringen aber nicht.

Und was müsste sich aus Sicht des BSVT in Gera und Umgebung dringend ­ändern? „Unser Hauptproblem ist die bald fehlende ­sehende Assistenz“, sagt Matthias Schiedek. „Der DBSV setzt sich seit vielen Jahren für eine Ehrenamtsassistenz ein und wir würden uns wünschen, dass hier auch mehr Unterstützung von der Stadt käme. Was dagegen die ­Umsetzung der Barrierefreiheit in der Stadt betrifft, gab es zwar noch ein paar Probleme mit der Markierung der Poller, aber das läuft aufgrund der guten Zusammenarbeit mit dem Tiefbauamt zurzeit recht gut.“

Auf die Frage, was jeder im Alltag tun kann, um Sehbehinderte zu unterstützen, antwortet Schiedek: „Hilfe anbieten. Ich nehme sie gern an, das ist aber nicht bei allen Blinden so.“

Mehr Infos unter www.bsvt.org oder www.dbsv.org