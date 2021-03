Plötzlich war mitten in der Nacht ein Mann auf der Straße. Ein 20-jähriger Autofahrer sorgte sich - und hat nun einen beschädigten Wagen.

Gera. Ein 20-Jähriger wollte einem Mann helfen, der mitten in der Nacht in Gera unterwegs war. Doch dieser beleidigte ihn und schlug sogar auf sein Auto ein.

Hilfsbereiter Autofahrer in Gera bemerkt Mann an Straße und wird angegriffen

Ein 20-jähriger Opel-Fahrer rief vergangene Nacht die Geraer Polizei zu Hilfe. Gegen 0.15 Uhr war er auf der Salzstraße aus Richtung Wünschendorf kommend unterwegs, als er einen Mann am Straßenrand bemerkte. Der junge Fahrer hielt an, um zu schauen, ob mit dem Mann alles in Ordnung sei.

Dies dankte ihm der Unbekannte jedoch nicht, sondern beleidigte ihn und schlug zudem auf sein Fahrzeug ein, so dass Sachschaden daran entstand. Anschließend ging der Unbekannte weiter und konnte trotz Fahndung nicht aufgespürt werden.

