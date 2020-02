Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hin und her: Show am Mittwochabend im KuK Gera abgesagt

So ein Hin und Her, wie mit der Show „Glanz auf dem Vulkan“, wird man im Geraer Kultur- und Kongresszentrum bisher wohl auch noch nicht zu oft erlebt haben. Dabei war das Haus nur geplanter Austragungsort. Erst ließ die M&G-Showcompany über eine PR-Agentur am Montag verbreiten, dass mehrere Termine und so auch der in Gera am Mittwoch abgesagt werden. Dem widerspricht noch am selben Tag der Veranstalter Genius Concerts, der die Produktion im dafür angemieteten KuK auf die Bühne bringen wollte.

Am Mittwoch, dem Veranstaltungstag, wird eine für 13 Uhr zugesagte endgültige Entscheidung des Veranstalters schließlich um 16.30 Uhr verkündet: Die Show, die um 20 Uhr starten soll, findet nicht statt.

„Aus produktionstechnischen Gründen“, heißt es bedauernd. „Die Karten können an den Vorverkaufsstellen zurückgeben werden, an denen sie gekauft worden sind“, teilt Genius Concerts mit: „Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.“