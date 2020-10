Historischer Lebenslauf mit musikalischem Kommentar

Bad Köstritz. „Köstritzer lesen für Köstritzer“ am 7. Oktober im Festsaal.

Im Rahmen des Heinrich-Schütz-Musikfestes findet am 7. Oktober die nächste kostenfreie Ausgabe von „Köstritzer lesen für Köstritzer“ statt. Am Geburtstags-Vorabend des Barockmusikers wird um 19 Uhr in den Festsaal des Palais eingeladen. Die Köstritzer Flötenkinder unter der Leitung von Friederike Böcher haben sich des „Mühseeligen Lebenslauffes“ angenommen. Dabei mussten sie sich etwas einfallen lassen, um die kurz nach Schütz’ Tod verfasste Biografie für das 21. Jahrhundert verständlich zu machen. Außerdem wird sein Leben mit Kompositionen verschiedener Schaffensphasen sowie Chorgesängen musikalisch kommentiert.