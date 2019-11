Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hochbeet für Grundschule Kraftsdorf

Die Umwelt-Initiative Zukunft Stadt & Natur, die unter anderem von der Happy Hausbau GmbH in Gera unterstützt wird, hat am Mittwoch (27.11.2019) ein Hochbeet und Gartenwerkzeuge an die Grundschule „Am Erlbach“ Kraftsdorf in Harpersdorf übergeben. Ziel der Initiative ist, Kindern Natur und biologische Vielfalt näher zu bringen. Zoe und ihre Mitschüler bedankten sich bei den Spendern und wollen im Frühjahr verschiedene Gemüse für ein gesundes Schulfrühstück anbauen.