Gera. Zum Höhlerfest 2022 erwartet Gera tausende Besucher im Stadtzentrum und bietet etliche Neuerungen.

Nach coronabedingt eingeschränkten Fest-Varianten soll zum 31. Höhlerfest in Gera wieder zünftig gefeiert werden. Diesmal über vier lange Festtage von der Eröffnung am 30. September mit 785 Glockenschlägen vom Rathausturm, 785 Fanfarenstößen und mit dem Fassbieranstich durch den Oberbürgermeister bis einschließlich zum Feiertag 3. Oktober. Für dieses Jahr hoffen die Organisatoren und Sponsoren wieder auf tausende Gästen aus der Stadt und aus der Ferne in der Innenstadt.

Festgelände neu strukturiert

Zur 31. Auflage des Stadtfestes haben sich die Organisatoren einige Neuerungen einfallen lassen, kündigt Geras OB Julian Vonarb (parteilos) an. Über die Innenstadtinitiative seien diesmal viele lokale Akteure eingebunden und das Festgelände sei über die gesamte Innenstadt zu großen Teilen neu strukturiert. Der Puschkinplatz ist mit Unterstützung der Sparkasse Gera-Greiz diesmal der Jugendszene mit einer Musiklounge vorbehalten. In der Schlossstraße wird statt Verkaufsständen erstmals Thüringens größter Biergarten geöffnet sein mit Unterstützung der Köstritzer Schwarzbierbrauerei. Kuschelig wird es am Zschochernplatz im Retro-Stil mit einer Wohnzimmerbühne.

Akteure für das 31. Geraer Höhlerfest: Günther Linsel vom Höhlerverein, Katja Walther von der Köstritzer Schwarzbierbrauerei, Geras OB Julian Vonarb, Sören Albert von der Sparkasse und Saskia Beyer vom Geraer Unternehmen ad hoc (von links). Foto: Angelika Munteanu

Ein Weindorf wird erstmals auf dem Nicolaiberg zum Verweilen einladen. Dort wird auch die Salvatorkirche geöffnet haben für Turmbesteigungen und einen Besuch in der Türmerstube. Musik und Kneipenszene im Steinweg, Mittelalter auf dem Markt, die große Festbühne am Museumsplatz mit Schalmeien und Rockmusik, Autoshow auf dem Johannisplatz und Schausteller-Angebote für die jüngsten Gäste runden das Ensemble zum großen Stadtfest ab.

Erkundungen in Geras Unterwelt

Der Verein zur Erhaltung der Geraer Höhler wird am Samstag nach dem Festumzug gemeinsam mit dem OB die traditionelle Bierstange an eine besondere Gastronomieeinrichtung verleihen, zu Besichtigungen in unterirdische Höhler einladen und zu unterhaltsamen Rundgängen mit einem Bierbrauer. Auch die Höhlerfesttombola mit mit 15.000 Losen und sieben Hauptpreisen sei vorbereitet, kündigt Vorstandsmitglied Günther Linsel an.

Verkauf der Sponsorenbändchen gestartet

Gerade gestartet ist der Verkauf der vom Innenstadtbeirat initiierten blauen Sponsorenbändchen, die zunächst in der Gera-Information, im Stadtmuseum und an der Parkhaus-Kasse der Gera-Arcaden zu haben sind. Mit zwei Euro je Bändchen können Höhlerfestbesucher freiwillig die Finanzierung des Festes unterstützen. Im Gegenzug erhalten sie zum Fest Rabatte oder kleine Geschenke in teilnehmenden Geschäften und Gaststätten. Mit Bändchen ist das Parken im Arcaden-Parkhaus während des Höhlerfestes gratis. Auch zum verkaufsoffenen Sonntag am 2. Oktober.

Für den angenehmen Aufenthalt will die Gastgeberstadt während der Festtage besonders für Ordnung und Sauberkeit sorgen. „An sieben Stellen werden öffentliche Toiletten eingerichtet“, kündigt das Stadtoberhaupt an – nachdem der Mangel daran in Vorjahren in der Kritik vieler Gäste gestanden hatte. Dank des Entsorgungsunternehmens GUD werde es auch ausreichend Müllkübel geben, die regelmäßig geleert würden.

