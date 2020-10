Viele Besucher zum Start der Höhlermeile in Gera

Am Freitagabend wurde die Höhlermeile in Gera eröffnet. Bis zum Sonntag bieten etwa 60 Händler Kunsthandwerkliches sowie kulinarische Leckereien in der Innenstadt an. Der historische Markplatz hat sich wieder in einen Mittelaltermarkt mit historischen Handwerks- und Verkaufsständen, Gauklern und Spielleuten verwandelt. An insgesamt sechs Plätze werden die Besucher zum Verweilen, Schauen, Zuhören und Genießen eingeladen.

Foto: Ilona Berger