Hoher Krankenstand im Geraer Rathaus

In der Stadtverwaltung Gera waren voriges Jahr von 1129 Mitarbeitern fast 200 Beschäftigte jeweils mehr als 40 Tage krank. Zum hohen Krankenstand kommt, dass fast zehn Prozent der Stellen unbesetzt sind.

Für vier Berufsgruppen laufen in Gera Ausschreibungen in Dauerschleife

Detailliert informierte der Rathauschef diese Woche den Hauptausschuss über die Personalentwicklung. Das will er jetzt in jedem Quartal einmal tun. Dabei machte er deutlich, dass es schwer sei, neue Mitarbeiter als Ersatz für Rentner oder zusätzlich zu finden. Aktuell gebe es 30 laufende Besetzungsverfahren, so Julian Vonarb (parteilos). 17 davon befinden sich in der Ausschreibung. Gesucht werden unter anderem Bewerber für die Stellen als Baudezernent, Internatsleiter, Leiter der Volkshochschule, Abteilungsleiter Vollzugsdienst und Sachbearbeiter. Inzwischen in „Dauerschleife“ ausgeschrieben würden Brandmeister, Arzt, Sozialarbeiter und Bauprojektmanager, weil sich in befristeten Ausschreibungen bislang niemand gemeldet habe.

Julian Vonarb, Oberbürgermeister von Gera. Foto: Peter Michaelis

Der Krankenstand in der Geraer Stadtverwaltung betrug im Vorjahr 7,94 Prozent. „Der Wert liegt über dem Bundesdurchschnitt im öffentlichen Dienst“, sagte Vonarb und meinte, dass er in Branchen, die er kenne zwischen 3,5 und fünf Prozent betrage. In Jenas Stadtverwaltung lag die Quote mit Eigenbetrieben 2018 bei 7,6 Prozent. Aktuellere Zahlen liegen dort noch nicht vor.

„Ich finde Vergleiche schwierig. In der öffentlichen Verwaltung gibt es die ehrliche Quote, in der Privatwirtschaft wird oft der Hintern zusammengekniffen“, meinte CDU-Fraktionschef Christian Klein. Dieter Laudenbach (AfD) hinterfragte den hohen Krankenstand im Bereich Soziales und Bau. Der OB erklärte das mit steigenden Aufgaben und weniger Personal und auch dem bislang hohen Druck des Stadtrates auf die Personalkosten.

Ein Grund für viele Kranke in Gera ist der hohe Altersdurchschnitt, der seit 2017 von über 48 durch Neueinstellungen auf nun 47 Jahre gesenkt wurde. Ein anderer ist die Arbeitsbelastung. So habe es im Vorjahr 27 Überlastungsanzeigen gegeben. „Sie entstehen, wenn ein Mitarbeiter für sich erkennt, dass der Arbeitsanfall so hoch ist, dass er seine Arbeit nicht mehr schaffen kann“, erklärt Vonarb. Weil damit gesetzliche Verpflichtungen auf der Strecke bleiben, ist die Anzeige erforderlich. 2018 gab es noch zwölf dieser Art.

Für Ersatz zu sorgen, wurden im Vorjahr 86 externe und sechs interne Ausschreibungen veröffentlicht. Darauf meldeten sich 1499 Bewerber und fanden 385 Bewerbungsgespräche statt. Eingestellt wurden 57 Mitarbeiter befristet und 21 unbefristet.

109 freie Stellen im Rathaus Gera

Erstmals seit zehn Jahren werden wieder neue Stellen geschaffen. Aktuell gibt es im Rathaus von den 1193,40 für das Jahr 2020 beschlossen Stellen – 1139,57 waren es 2019 – 175 ganze offene Stellen, von denen aber nur 109 wirklich frei sind. Die anderen resultieren aus der hohen Teilzeitquote. Zum Stichtag im Juni 2019 arbeiteten 59 Prozent der Beschäftigten in Teilzeit.

Voriges Jahr unterzeichneten Personalrat und Oberbürgermeister eine Dienstvereinbarung zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement. Es will letztlich im Arbeitsprozess das vermeiden, was zu langer Krankheit führen kann. „Wir werden ernst genommen“, sagt Personalratschef Rolf Riemann.