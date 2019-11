Steinigungen sind fest in Männerhand, das Geschäft mit falschen Bärten boomt. Doch die sind teuer, kratzen oder werden den Damen vom Wind aus dem Gesicht geweht...

Angelehnt an die kultige Steinigungsszene aus dem noch kultigeren Klamaukfilm „Das Leben des Brian“ der britischen Komikergruppe Monty Python von 1979 hat der junge Geraer Hobbyfilmemacher Notger Lempe zusammen mit Geraer Schülerinnen einen Kurzfilm gedreht, eine Hommage, wie er sagt. In dem englischsprachigen Sechsminüter „Life of Brienne“ bietet er mit dem Wundermittelchen „Beardagra“ den steinigungswütigen, aber nicht mit Bartwuchs gesegneten Frauen „die Erfüllung fast all ihrer Träume an“.

Den schrägen und schwarzen Humor des Originals, das merkt man, haben die Mitwirkenden gut adaptiert. Und sie zeigen Liebe fürs Detail, etwa beim eingepfiffenen Schlusslied des Originalfilms, „Always look on the bright side of life“. Und auch, wenn das Filmchen an manchen Stellen charmant ungelenk daherkommt, so ist die technische Umsetzung für einen Amateurfilm doch erneut gut gelungen. Für die Spezialeffekte erhielt „Life of Brienne“ am Wochenende gar einen Sonderpreis beim Landesfilmfestival „FilmThuer“ in Jena in der Kategorie Jugendfilm, zudem den 2. Preis der Jury.

Alexandra Popendicker, die Schwester seiner Freundin Katharina, hatte für den Englischunterricht die Aufgabe, ein Schauspiel zu schreiben, wobei auch das Medium Film erlaubt gewesen sei. So kam er ins Spiel, zusammen entwickelte man die Idee, erzählt der Medizinstudent, die dann doch zu einem etwas aufwendigeren Vorhaben anwuchs. Das Drehbuch hätten dann die Schwestern allein geschrieben, die wie Mitschülerin Emelie Wildenhain und Notger Lempe auch im Film zu sehen sind. Der entstand komplett in Gera, an zwei Drehtagen im Freien und vorm Greenscreen und in knapp zweiwöchiger Produktion. Der Lohn für den Aufwand: Die gerade erhaltenen Filmpreise und 15 Punkte im Englischunterricht.

Zu finden ist der Kurzfilm auf Notger Lempes Youtube-Kanal: www.youtube.com/watch?v=Gwi-Cdc423c