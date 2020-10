Hommage zum Jubiläum

Gera. „Meinen Großvater habe ich nicht mehr kennengelernt, aber ich bin in seinem Refugium groß geworden“, erinnert sich Enkel Lars Barthel, Jahrgang 1953, an Gustav Hennig (1868-1948). Unter der Ägide des Arbeiterbibliothekars wurde am 20. Oktober 1920 die Freie öffentliche Landesbücherei Gera gegründet. Das Bücherzimmer des Großvaters sei romantisch gewesen und zusammen mit Baldriangeruch habe es ihn immer verführt, in den Büchern zu blättern, schildert Lars Barthel. Dies wiederum habe wohl dafür gesorgt, dass er selbst in der ganzen Welt unterwegs ist – einschließlich des gewaltigen Globus aus dem Bücherzimmer.

Zu dieser Hommage gesellen sich viele weitere Anekdoten und „Liebesbezeugungen“ für Geras Stadt- und Regionalbibliothek. „Bibliotheksgeschichte(n)“ ist die 45-minütige Zeitzeugendokumentation überschrieben, die die städtische Einrichtung – federführend war hier Silke Hammer – gemeinsam mit dem Thüringer Medienbildungszentrum (TMBZ) anlässlich des 100-jährigen Bibliothek-Jubiläums produzierte. Darin erzählen Wegbegleiter, Mitarbeiter und Nutzer über ihre Erlebnisse, Erfahrungen und Ansprüche an ihre Bibliothek und spannen so einen Bogen von der Initialzündung durch die Bildungsbewegung für den Aufbau eines solchen Hauses bis zur heutigen Einrichtung im Zentrum der Stadt. Auf diese Weise ist ein unterhaltsames Kaleidoskop aus Geschichten und Geschichte entstanden. Wie funktioniert die erste Freihandbibliothek? Wann wurde der erste Computer aufgestellt? Was zog Studenten einst in die Ausleihe? Wie gelangten neue Medien ins Haus und warum ist es heute mehr als ein Lesedomizil? Dieses und viel mehr erfährt der Zuschauer unter anderem von Dieter Bauke als Vorsitzendem des Fördervereins, von Manfred Grätz, Leiter von 1991 bis 2010, von Mitarbeitern wie Bernd Schulze, Jutta Kloß und Beate Reif, von der Schriftstellerin Annerose Kirchner, den Journalistinnen Angelika Bohn und Kathleen Bernhardt sowie vielen anderen. „Wir können keinen Geschichtsfilm über die Bibliothek drehen. Deshalb wollten wir jene Menschen sprechen lassen, die Bibliothek erlebt haben“, resümiert Olaf Böhme vom TMBZ. Das Projekt ist gelungen und zeigt eine Einrichtung – lebendig, modern und 100 Jahre jung. „Bibliotheksgeschichte(n): ab Mittwoch, 21. Oktober, ab 17.44 Uhr in einer vier-Stunden-Schleife des TMBZ.