Horst Sakulowski und Thomas Schulze stellen in Limburg aus

Wünschendorf/Weida/Limburg . Schau „Ecce Homo“ in der Michaeliskapelle am Limburger Dom bis Ende Oktober zu sehen

Zwei Künstler aus Ostthüringen stellen derzeit im Rahmen der „Kreuzwoche 2021“ des Bistums in Limburg aus.

In der Ausstellung „Ecce Homo“ in der Michaelskapelle am Limburger Dom werden 16 Arbeiten von Horst Sakulowski, der in Weida zu Hause ist, sowie ein Werk des Wünschendorfer Bildhauers Thomas Schulze gezeigt.

Von Horst Sakulowski sind biblische Figuren wie Jesus, Maria oder Hiob, aber auch seine eigene Mutter in Grafiken und Zeichnungen dargestellt. Thomas Schulze schuf für die Schau extra die zweite Fassung des „Auferstehenden“ in Lebensgröße.

Sein Werk wurde durch frühere Kontakte zum Bistum Limburg und zum Limburger Magazin für Religion und Bildung „Eulenfisch“, die im Auftrag des Bistums Ausstellungen planen und organisieren, mit in diese Sakulowski-Ausstellung aufgenommen.

Der Titel „Ecce Homo“ bedeutet „Seht, der Mensch!“. Mit diesen Worten verwies Pontius Pilatus in der Passionsgeschichte vor einer aufgebrachten Menge auf den gefolterten Jesus, verweist dazu das Bistum Limburg.

„Das Leid und der Schmerz spielen als menschliche Grunderfahrungen in Horst Sakulowskis Werk eine zentrale Rolle“, beschreibt Martin W. Ramb vom Bistum Limburg die Ausstellung. Er ist Organisator der Schau und ein Mitherausgeber des Begleitbands zu der Ausstellung.

Die Ausstellung läuft noch bis zum 31. Oktober dieses Jahres und ist samstags und sonntags geöffnet

