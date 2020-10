Hospiz in Werdau: Ein Engel behütet auf dem schweren Weg

Eine Skulptur des Bildhauers Thomas Schulze steht seit vergangenem Samstag im Werdauer Hospiz, welches zum SRH Wald-Klinikum Gera gehört. Der „Verkündigungsengel“, aus gehauenem und getöntem Robinienholz geschaffen, soll die schwerkranken Menschen des Hauses behüten, sie auf ihrem Weg begleiten und ihnen die Angst vor dem Tod nehmen.

Das Thema ist dem Wünschendorfer nicht fremd - nicht als Künstler, der sich vorrangig mit Themen wie Liebe, Trennung und Vergänglichkeit auseinandersetzt. Und nicht als Mensch, der sich selbst schon mehrfach in akuter Lebensgefahr befunden habe, erzählt der 62-Jährige. „Ich bin ein gläubiger Mensch, würde aber nicht sagen, dass ich keine Angst vor dem Tod hätte“, bekennt Thomas Schulze.

Gedanke entstand bei einem Besuch

Thomas Schulzes Idee, ein Werk für das Hospiz in Werdau zu schaffen und diesem Haus zu stiften, war entstanden, als er seinen Bruder Christof Schulze, Pfarrer von St. Veit, bei dem Besuch einer krebskranken Wünschendorferin begleitet hatte. Tischlermeister Fabian Winkler von der Wünschendorfer Holzwerkstatt spendete das Holz für die Skulptur und einen passendes Postament für die Arbeit mit Sandstein-Sockel.

Im Rahmen des Welthospiztages überreichte nicht nur Thomas Schulze seine Skulptur, sondern wurde in der ehemaligen Fabrikanten-Villa auch der „Fluss der Erinnerungen“ eingeweiht. Es ist ein künstlich angelegter Bachlauf, mit dem die Mitarbeiter des Hauses ehemaligen Gästen ein Denkmal setzen möchten.

Plastiken auf der Osterburg

Selbst bereits in jungen Jahren mit einer Krebsdiagnose konfrontiert, genieße er jeden Tag, versuche bewusst zu leben und so viel wie möglich künstlerisch tätig zu sein, erzählt Thomas Schulze. Bis vor kurzem waren zahlreiche Arbeiten von ihm in einer großen Ausstellung im Kunsthaus Meerane zu sehen. Aktuell zeigt der Wünschendorfer drei Plastiken innerhalb einer Gemeinschaftsausstellung des Künstlerstammtisches auf der Osterburg Weida.

Das Hospiz in Werdau bietet in neun Einzelzimmern Platz für Menschen, die von einer unheilbaren, weit fortgeschrittenen Krankheit betroffen sind und ihre letzte Lebenszeit in familiärer Umgebung verbringen möchten. Hell, wohnlich und großzügig sind die Zimmer, die wir in einer ehemaligen Fabrikanten-Villa in der Crimmitschauer Straße eingerichtet haben. Ein Ort mit großen Fenstern, die viel Himmel und Natur herein lassen und mit einem großzügigen Garten, der zum Verweilen einlädt. Angehörige sind jederzeit willkommen.