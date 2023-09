Hubschrauber landet Montag in Gera-Untermhaus

Gera. Warum ein Flug-Einsatz nötig wurde.

Am Montag gegen 11.30 Uhr, ist ein Rettungshubschrauber am Elsterufer in der Nähe der Schafwiesenstraße in Gera-Untermhaus gelandet. Da für einen gesundheitlichen Notfall zu diesem Zeitpunkt kein anderer Notarzt verfügbar war, kam der Hubschrauber zum Einsatz, war aus der Einsatzzentrale der Stadt zu erfahren.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.