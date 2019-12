Hubschrauber über Zeulenroda - Zwei Verletzte in Weida - Spanngurt kracht in Corsa

Mann ist zu kalt: Polizeihubschrauber über Zeulenroda

In der Nacht zu Mittwoch gegen 3 Uhr meldete sich ein polizeibekannter 50-jähriger Mann bei der Polizei und vermittelte am Telefon gegenüber den Eindruck, Hilfe zu benötigen. Da nicht bekannt war, wo er sich aufhielt und in welcher Gefahr er sich befand, wurden umfangreiche Suchmaßnahmen, unter anderem mit einem Polizeihubschraubers, eingeleitet. Beim Einsatz konnten schließlich telefonisch Kontakt zum Anrufer hergestellt werden. Dabei stellte sich heraus, dass dem Mann ausschließlich kalt war und er sich weder in einer hilflosen Lage befand, noch verletzt war. Die Maßnahmen wurden daher gegen 6 Uhr beendet. Die Ermittlungen hinsichtlich eines etwaigen Notrufmissbrauchs wurden eingeleitet.

Zwei Verletzte und Straßensperrung in Weida

Zum Frontalzusammenstoß kam es Dienstagmittag gegen 13:05 Uhr an der Kreuzung B175 / Neustädter Straße. Der Fahrer eines Peugeot (71) wollte von der B175 nach links in die Neustädter Straße abbiegen. Dabei missachtete er einen entgegenkommenden BMW Mini, so dass beide Fahrzeuge kollidierten. Der Peugeot drehte sich um 180 Grad und kam entgegengesetzt der Fahrtrichtung zum Stehen, der Mini landete im Straßengraben. Beide Fahrer wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Gegen 14:30 Uhr war die Straße wieder frei. Die Polizei ermittelt weiter.

Alkoholfahrt gestoppt

Dienstagnachmittag gegen 16:15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den 45-jährigen Fahrer eines VW am Kugelacker. Dabei stellte sich heraus, dass er unter Alkohol stand. Ein Test zeigte schließlich 1,4 Promille an. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Spanngurt löst sich und kracht in Corsa

Glück im Unglück hatten am Dienstag zwei Autofahrerinnen bei einem Unfall in Großebersdorf. Gegen 16:40 Uhr fuhr ein ein 59-jähriger Lkw-Fahrer von Gera in Richtung A 9. Da die Ladung seines Aufliegers offensichtlich zu lang war, hielt ein Spanngurt die Heckgittertür verschlossen. In einer Kurve löste sich jedoch plötzlich der Gurt, so dass die Gittertür in die Gegenfahrspur hinein schwang und in den entgegenkommenden Opel Corsa einer 60-jährigen Fahrerin krachte.

Ein hinter dem Opel befindlicher Pkw (Fahrerin 23) überfuhr zudem den dann auf der Straße liegenden Gurt. Wie durch ein Wunder wurde keiner der beiden Frauen verletzt. Ein Rettungswagen war dennoch vorsorglich vor Ort.

Allerdings entstand zumindest an dem Opel Corsa massiver Sachschaden. Für den Zeitraum des Unfallgeschehens war die B 175 in Großebersdorf bis circa 17:30 Uhr halbseitig gesperrt. Die Polizei Greiz hat nunmehr die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.