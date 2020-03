Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hühnersuppe heilt

Der Frühling steht vor der Tür, allerdings führt die ständige Mischung aus feuchtkalten- und sonnigen Tagen zu Erkältungskrankheiten, da unsere Schleimhäute jetzt besonders aufnahmefähig sind. Deshalb möchte ich an das Wundermittel Hühnersuppe erinnern. Sie ist nicht nur Kindheitserinnerung, sondern hilft nachweislich bei Grippe.

Ich empfehle die Suppe mit einem Suppenhuhn anzusetzen und auf industrielle Hilfsmittel wie Brühen und Hühnerfonds zu verzichten. Mein erster Tipp: Die Hühnerbrüste vor dem Kochen aus dem Suppenhuhn lösen. Das restliche Huhn nun so lange kochen, bis sich das Fleisch von den Knochen löst, dann das Huhn aus der Suppe nehmen und das Fleisch abzupfen. Die Hühnerbrust nun in mundgerechte Stücke schneiden und goldgelb anbraten. Das Anbraten in Butter gibt dem Huhn noch etwas mehr Geschmack – und dann kurz vor Ende der Kochzeit der Suppe zugeben. Mit diesem Trick verhindern Sie, dass das Brustfleisch trocken und zäh wird. Das Gemüse erst zum Ende der Kochzeit der Suppe zuzugeben, damit genug Vitamine erhalten bleiben. Je nach Dicke der Scheiben benötigt die Garzeit nicht einmal 10 Minuten.

Die Nudeln für die Suppe sollten immer separat gekocht werden, um den perfekten Garpunkt besser zu steuern. Je bissfester Gemüse und Nudeln sind, desto höher ist der Sättigungsgrad. Ein weiterer Vorteil des separaten Kochens der Nudeln ist, dass sie für das weitere Aufwärmen extra zugegeben werden können und nicht unappetitlich verkochen. Übrigens, sollten Sie für Ihre Hühnersuppe zu viel Fleisch gekocht haben, lässt sich daraus ein Frikassee, Geflügelsalat oder Würzfleisch herstellen.

Für eine ausführliche Rezeptempfehlung schreiben Sie mir bitte eine E-Mail an: topfgefluester@gmail.com