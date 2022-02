Humorvoll warmherzig

Gera. Filmclub Comma zeigt am 17./18. Februar 2022 „The Sunlit Night“

Der Filmclub Comma zeigt am Donnerstag, 17. Februar, und Freitag dieser Woche den norwegischen Film „The Sunlit Night“. Beginn ist jeweils 20 Uhr, es gilt die 2G-Regel.

Der Film aus dem Jahr 2019 sei ein humorvoller warmherziger Film über Selbstfindung, einen Neuanfang und die Entdeckung einer neuen Liebe. Regie führte David Wnendt.

Könnte ein Sommer katastrophaler starten? Das geplante Projekt von Künstlerin Frances fällt ins Wasser, ihr Freund macht Schluss und während ihre jüngere Schwester glückselig ihre Verlobung feiert, verkünden die Eltern das Ehe-Aus. Frustriert nimmt Frances kurzerhand ein Kunststipendium in Norwegen an und begibt sich aus der Enge New Yorks auf die abgelegenen, kargen Lofoten, wo die Sonne niemals untergeht. Vor dem mystischen Panorama warten aber neue Herausforderungen: Sie muss sich mit einem grummeligen Künstler als Chef plagen, begegnet exzentrischen Wikingern und stolpert über einen trauernden Junggesellen.

„Feuchtgebiete“-Erfolgsregisseur David Wnendt versammelt für seine leichtfüßig-verspielte Verfilmung von Rebecca Dinerstein Knights Roman internationale Stars vor der Kamera: Jenny Slate („Venom“) sucht an der Seite von Alex Sharp („To the Bone“), Zach Galifianakis („Hangover“) und Golden-Globe-Preisträgerin Gillian Anderson („The Crown“) auf den norwegischen Lofoten ihren persönlichen Lebenssinn – und findet die Liebe.