„Ich gehe immer noch gerne auf Arbeit“

Stefan Pommer, Meister im Gas- und Wasserinstallateurhandwerk, hat seinen Betrieb 1990 in Gera-Untermhaus gegründet.

Eigentlich wollte er Autoschlosser werden. Doch sein Vater habe ihm gesagt: „Du wirst Klempner, das ist ein krisensicherer Beruf.“ Das bewahrheitet sich bis heute, wie Stefan Pommer sagt. „Auch derzeit haben wir viele Aufträge, fast ein Vierteljahr Vorlauf“, sagt der Chef des Meisterbetriebs Pommer Sanitär und Heizungsbau GmbH und Co. KG. Seit drei Jahrzehnten kann sich Stefan Pommer inzwischen mit seinem Handwerksbetrieb in der Leibnizstraße am Markt behaupten – und wäre es nach ihm gegangen, hätten es sogar noch mehr Jahre sein können.