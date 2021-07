Ich werde alles vergeben

Matthias Riedel, Evangelische Christen Gemeinde Gera.

Ist mit einem Wisch wirklich alles weg? Vor ein paar Wochen war bei mir zu Hause ein Maler, der unsere Wand neu tapezierte. Ich bin sehr dankbar für seine Arbeit und muss ehrlich sagen, dass es nicht nur zügig, sondern auch sehr gewissenhaft gemacht wurde. Aber wie bei jeder Arbeit „wo gehobelt wird, da fallen Späne“ ist auch hier unsere Wohnung vor Schmutz nicht verschont geblieben. Wenn ich während der Arbeit mir die Wohnung ansah, muss ich ehrlich sagen, dass ich manchmal am liebsten mittendrin schnell mal durch gekehrt oder gewischt hätte. Ich mag es einfach sauber.

Das Leben und das Herz werden in der Bibel auch manchmal mit einer Wohnung verglichen. Oft habe ich meine Wohnung durch dumme Sachen beschmutzt. Wenn ich jemanden mit meinen Worten verletzt habe; wenn man versucht einen anderen in die eigene Meinung hineinzupressen; wenn man versucht ein anderer zu sein als man ist; wenn man verletzt wo man eigentlich lieben will. In den wenigsten Momenten verletzten wir mit Absicht aber dennoch kommt es dazu. In solchen Momenten wünschte ich es mir genau wie in der Situation mit dem Maler. Schnell mal drüber wischen damit alles wieder in Ordnung ist. Aber so leicht, wie es klingt, ist es dann doch nicht, oder?

In der Bibel finden wir Antwort auf die Frage, jedoch nicht die ach so leichte Antwort: aus der Beziehung zu Jesus, werden wir die Reinigung unserer Seele erfahren. Was genau das für dich und dein Leben bedeutet wirst du in einer Kirche erfahren. Dazu möchte ich dich heute einladen: schau mal wieder bei einer Kirche vorbei. Komm vorbei und sieh und lerne von anderen was der nächste Bibelspruch auch in deinem Leben bedeuten will: Jesaja 43,25: Und trotzdem: Ich werde euch alles vergeben – um meinetwillen. Ich werde all eure Vergehen für immer vergessen.