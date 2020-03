Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Ich will 100 Jahre werden“

„Als Jäger braucht man einen guten Blick“, so Thomas Widling, Vorsitzender der Jägerschaft Gera. „Trotz Brille ist dem Willibald nichts entgangen. Uns grün gewandete Gestalten mit den Instrumenten in der Hand hatte der Jubilar durchs Fenster auf dem Parkplatz sofort erspäht.“ Ein unerwarteter Besuch, den der 90-Jährige an seinem Geburtstag, den er in einer Gaststätte in Wünschendorf feierte, sehr genoss. Er zeigte sich gerührt, als die Stücke wie „Festliche Intrade“ und „Wachtelfanfare“ nur für ihn erklangen, gespielt von den Parforcehorngruppe Reuß’sche Jäger.

Leidenschaft fürJagd und Fußball „Seit 2016 gehe ich nicht mehr auf Jagd. Bin ihr aber noch sehr verbunden“, erzählte Willibald Serbser. Ein bisschen Wehmut klang in seinen Worten. „Tag und Nacht draußen in der Natur, das Wild beobachten, ist etwas sehr Schönes. Ich war mit daran beteiligt, in den 70er-Jahren das Muffelwild im Raum Weida einzubürgern. Die Tiere haben einen wunderbaren Körperbau und eine interessante Färbung.“ Stolz berichtete er, dass in seinem Haus in Weida einige Schnecken, so wird der Kopfschmuck des Muffelwildes genannt, hängen. Den Flur zieren Geweihe. „1954 habe ich den Jägerschein gemacht, war Vorsitzender des Hegerings Schömberg und vieles mehr.“ Seine Leidenschaft ist bei jedem Wort zu spüren. Für die Jägerrunde steigt deshalb eine extra Geburtstagsparty. Das wollte er so. Auch dem Fußball gehört Willibald Serbsers Liebe. Bevor er über seinen Beruf bei der Volkspolizei „auf die Fährte“ gekommen ist, kickte er als Kind und Jugendlicher. „Ich gehörte 1948 zu den Gründungsmitgliedern vom damaligen Steinsdorfer Fußballverein Schwarz-Weiß. Heute stehe ich als Letzter aus dieser Zeit hier“, sagte der noch blitzgescheite Jubilar in seiner Geburtstagsrede. Stürmer, rechts außen, war er als Jungspund. Weil er weiß, dass purer Spaß nicht mehr ausreicht, um dem Ball hinterherzulaufen, sondern ein finanzielles Polster für die Existenz eines Vereins erforderlich ist, spendete er an seinem Feiertag. Am ortsprägendenBauwerk erfreuen Der Weidaer Bürgermeister Heinz Hopfe (Freien Wählergemeinschaft) nahm als Gratulant sogar zwei Schecks entgegen: 500 Euro für die SG Blau-Weiß Steinsdorf und 500 Euro für die Stiftung Osterburg zu Weida. „Ich wohne seit 66 Jahren auf dem Krippenberg in Weida und schaue täglich auf die Osterburg. Ich erfreue mich am Ausblick auf dieses ortsprägende Bauwerk. Möge es noch lange für die Nachwelt erhalten bleiben“, begründete der Senior seine Großzügigkeit. „Meiner Frau und mir geht es doch gut.“ Willibald Serbser wurde am 14. März 1930 in Steinsdorf geboren. Hier verbrachte er Kindheit und Jugend. Weil sein Vater, ein Tischler, meinte, sein Sohn solle es leichter haben, begann er 1945 eine Ausbildung als kaufmännischer Angestellter. In der Lehre lernte er seine erste Frau kennen. Sie heirateten und zogen 1954 von Steinsdorf auf den Weidaer Krippenberg. Das Paar blieb kinderlos. 1997 starb die erste Frau. Der Mann mochte nicht allein bleiben. Bei einer Tanzveranstaltung fordert er Annemarie auf. „Es war gleich eine Vertrautheit da“, sagte die 82-Jährige. Sie heirateten. „Ich will 100 Jahre alt werden“, so lautet der Lebensplan des 90-Jährigen. Man glaubt es ihm. Nur im Garten benötige er manchmal Hilfe. Täglich liest er seiner Frau, die blind ist, aus der Zeitung vor. Akribisch hat er auch seine Geburtstagsfeier vorbereitet. Alle aus seiner Familie beglückwünschten ihn, darunter die drei Stiefurenkel.