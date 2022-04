Illegale Abfallentsorgung in Geras Stadtgebiet nimmt zu

Gera. Die Stadt Gera registriert örtliche Brennpunkte und eine Verdopplung innerhalb der vergangenen fünf Jahre.

Innerhalb der letzten fünf Jahre habe sich die Zahl der illegalen Abfallablagerungen im Stadtgebiet Gera fast verdoppelt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werden hauptsächlich Sperrmüll, Siedlungsabfälle, Bauschutt und Altreifen an abgelegenen und trotzdem gut befahrbaren Orten entsorgt.

Dabei kristallisieren sich mittlerweile örtliche Brennpunkte heraus. Dazu zählen laut Stadt unter anderem Bereiche der Hilde-Coppi-Straße, Talstraße, Christian-Schmidt-Straße, Ludwig-Jahn-Straße, Nord- und Georg-Büchner-Straße, die Ackerfläche in der Nähe der Straße „Am Pfortener Kalkwerk“, entlang des Tinzer Wäldchens an der Industriestraße und dem Weg der Freundschaft.

Aufklärungsquote bei 16 Prozent

Im vergangenen Jahr wurde außerdem vermehrt Sperrmüll an der Greizer Straße entsorgt – bis Mitte 2021 allein 72 Gegenstände. Von den knapp 500 Verstößen, die durch die Untere Abfallbehörde des städtischen Umweltamtes 2021 bearbeitet wurden, konnten 78 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet werden.

Obwohl es Ziel der Behörde sei, jeden Verursacher zu ermitteln und zur sofortigen Entsorgung des Mülls aufzufordern, lag die Aufklärungsquote nur bei 16 Prozent. Konrad Nickschick, Leiter des Umweltamtes, appelliert an die Geraer: „Nur durch eine erhöhte Achtsamkeit der Bevölkerung wird es uns gelingen, die rechtswidrige Müllentsorgung in Gera nachhaltig einzudämmen. Zur Aufklärung der illegalen Ablagerungen sind wir auf möglichst schnelle Meldungen von sachdienlichen Hinweisen der Bevölkerung angewiesen.“

Hinweise seien unter anderem Kfz-Kennzeichen oder Daten zu den Personen, Fotos des Tathergangs oder die Sicherstellung vorgefundener Dokumente im Zusammenhang mit der Ablagerung sein.

Hilfe der Bevölkerung vonnöten

Die Entsorgung von nicht identifizierbarem Müll durch die Untere Abfallbehörde gehe zu Lasten der Allgemeinheit. Dabei fallen jährlich Kosten von etwa 9000 Euro für das Be- und Entladen sowie die fachgerechte Entsorgung des Abfalls an. „Das ist umso ärgerlicher, weil es sich hierbei in den meisten Fällen um Abfälle handelt, die unkompliziert beim Abfallwirtschaftszweckverband angemeldet und im Anschluss kostenlos vor der Haustür abgeholt werden können“, so Amtsleiter Konrad Nickschick. „Unabhängig von der Art der Abfälle besteht zunächst immer eine Verletzungsgefahr für Mensch und Tier. Bei Abfällen wie Altöl, Lösemitteln und Säuren in undichten Behältern besteht außerdem ein hohes Risiko für Kontaminationen des Bodens und Wassers.“

Elektroschrott, Sperrmüll, Altreifen, Bauschutt und sonstige Abfälle, die nicht in den Hausmüll gehören, können in kleinen Mengen kostenfrei in den Recyclinghöfen entsorgt werden. Nach Anmeldung beim Abfallwirtschaftszweckverband werden Elektrogeräte und Sperrmüll zu einem vom Verband festgesetzten Termin auch direkt vor Ort abgeholt. Mieter bei großen Wohnungsunternehmen haben zusätzlich die Möglichkeit, ihre Sonderabfälle kostenlos in Containern zu entsorgen. Die Sammeltermine kündigen die Unternehmen in der Regel über Anhänge an den Hauseingängen an.

Gerade bei größeren Abfallmengen, die zum Beispiel im Zuge von Entrümpelungen oder Baumaßnahmen entstehen können, empfiehlt sich die kostenpflichtige Beauftragung eines Containerdienstes.

Meldung illegaler Abfallablagerungen unter 0365/838 42 01, abfallbehoerde@gera.de sowie umwelt@gera.de oder über die App „Meine Umwelt“. Infos und Beratung zur Entsorgung von Sperrmüll bietet der Abfallwirtschaftszweckverband Ostthüringen unter der Telefonnummer 0365/833 21 11 oder www.atv-ot.de