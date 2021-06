Im Bauch von Geras Altstadt: Unterirdische Installationen sind an ihrem Platz

Gera. Die 10. Höhler Biennale startet am 23. Juli in Gera mit den Objekten von 23 Künstlern.

Es ist vollbracht – wenige Wochen vor der feierlichen Eröffnung der 10. Höhler Biennale irdisch-UNTER-irdisch – trotz aller Pandemieeinschränkungen ist es mit Energie und Zuversicht gelungen, diese einzigartige Kunsterlebnis zu installieren, teil der Verein zur Erhaltung der Geraer Höhler mit.

23 Künstlerinnen und Künstler aus allen Richtungen Deutschlands präsentieren 21 unterschiedlichste Installationen zum übergreifenden Thema. Eingebunden in die Geraer Sommer-Kulturtage biete die 10. Höhler Biennale ein besonderes Kunstevent.

Eröffnet werden woll das Kunstevent von Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) und vom Schirmherren, dem Thüringer Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft, Wolfgang Tiefensee (SPD).

In den beiden Höhlerarealen – Greizer Straße 37 und Greizer Straße 10 begegnen den Besucher die unterschiedlichsten Materialien, um dem Thema gerecht zu werden: Bronze, Leuchtacryl, Duranglas, Wasser-Teich, Keramik, Plastik,Konzeptkunst, aber auch ein Bettgestell als Mahnung an Corona; zudem kommen vielfach UV-LEDs zur Höhung der Arbeiten zum Einsatz. Ein still vor sich hinschmelzender Eiskubus erinnert an Klimawandel und das Schmelzen der Gletscher in Grönland und seines Eisschildes. Die Besucher folgen einem Straßenlogo, welches direkt bis zum Eingang führt.

Der Deutsche Installationskunstpreis – gestiftet von der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen und der Sparkasse Gera-Greiz wird wiederum in drei Kategorien zum sechsten Mal gestiftet und zur Finissage am 9. Oktober verliehen.

Öffnungszeiten: Mi-So, 11 bis 18 Uhr, Eintritt 7 Euro, erm. 4 Euro, für Jugendliche bis 14 Jahren freier Eintritt; Katalog 7 Euro; Führungen können angemeldet werden über die Gera-Information: www.tourismus-gera.de und den Verein zur Erhaltung der Geraer Höhler: gera-hoehler@tonline.de

www.hoehlerbiennale.de