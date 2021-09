Im Geraer Buchgespräch: „Rettet die Demokratie“

Gera. Der Augustusburger Bürgermeister Dirk Neubauer will das politische System umbauen und beschreibt das in seinem Buch, das er am Mittwoch, 8. September, in Gera vorstellt.

„Rettet die Demokratie“ heißt das Buchgespräch mit Dirk Neubauer am Mittwoch, 8. September, ab 19.30 Uhr in der Geraer Bibliothek.

Dirk Neubauer, der Bürgermeister der sächsischen Stadt Augustusburg, will unser politisches System umbauen. Denn: Die Demokratie erreiche die Menschen nicht mehr. Das will Neubauer ändern. Sein Weg aus der Krise: das System vom Kopf auf die Füße stellen, die Hierarchie von Bund, Ländern, Kreisen und Kommunen radikal aufbrechen, die Rolle von Parteien hinterfragen und alles, was geht, vor Ort entscheiden – durch die direkte Beteiligung von Bürgern. Dass dies möglich ist, hätten er und seine Stadt bewiesen, heißt es im Ankündigungstext des Rowohlt-Verlages.

Dirk Neubauer, 1971 in Halle/Saale geboren, ist seit 2013 Bürgermeister der Stadt Augustusburg in Sachsen. Parteilos gestartet, trat er der SPD bei, um zu zeigen, dass das politische System von innen heraus zu verändern ist. Der Journalist arbeitete als Reporter und Beauftragter für digitale Medien, war Marketingverantwortlicher für „Jump“ und „Sputnik“ beim MDR und beriet Zeitungsverlage zur Digitalisierung.

Der Eintritt ist frei, eine Voranmeldung wird empfohlen.

Telefon: 0365 / 838 3378 oder E-Mail:bibliothek@gera.de