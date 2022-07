Im Juni Zahl der Arbeitslosen in Gera leicht gestiegen

Agentur für Arbeit, Jobcenter Gera in der Reichsstraße in Gera

Gera. Arbeitslosenquote in Gera bleibt unverändert bei 6,8 Prozent

Zum Stichtag 31. Dezember 2021 gab es einen neuen Höchststand an sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung in der Stadt Gera. 38.728 Arbeitsplätze wurden gezählt, das ist ein Plus von 4,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Dies ist ein Spitzenplatz in Thüringen beim Zuwachs.

Im Bereich der Stadt Gera sind im Juni insgesamt 3081 Menschen arbeitslos gemeldet, dies ist ein geringfügiger Anstieg zum Vormonat (+13). Im Vergleich zum Vorjahr ging die Zahl der Arbeitslosen um 583 zurück.

Die Arbeitslosenquote in Gera bleibt unverändert bei 6,8 Prozent. Von regionalen Unternehmen und Einrichtungen wurden der Arbeitsagentur im Berichtsmonat 151 Stellen zur Besetzung unterbreitet, das waren 22 weniger als im Mai und 20 weniger als vor einem Jahr. Aktuell befinden sich für die Stadt 1457 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

Im Rechtskreis Sozialgesetzbuch II – in Betreuung des Jobcenters Gera – stieg die Zahl der Arbeitslosen gegenüber Mai um 43 Personen auf aktuell 2139 Personen. Im Vorjahresvergleich sind dies aktuell 450 Personen weniger.

Das Jobcenter Gera betreut 4477 Bedarfsgemeinschaften, dies sind 34 mehr als im Vormonat, jedoch 769 Bedarfsgemeinschaften weniger als vor einem Jahr.