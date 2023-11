Im KuK im Gera: Beliebte Schlager, zackige Märsche und flotte Musical-Melodien

Die Schlagersängerin Katharina Herz aus Ilmenau ist am 14. November im Geraer KuK zu erleben.

Gera. Luftwaffenmusikkorps Erfurt und Katharina Herz laden am 14. November zu einer musikalischen Revue ins KuK Gera ein.

Mit rund 50 Musikerinnen und Musikern, einem beeindruckenden Instrumentarium und der charmanten Schlager-Königin Katharina Herz aus Ilmenau kommt das Luftwaffenmusikkorps Erfurt am Dienstag, dem 14. November 2023, ins Kultur- und Kongresszentrum Gera.

Für das Nachmittagskonzert (Beginn ist 16 Uhr) hat der Leiter des Ensembles, Oberstleutnant Tobis Wunderle, ein abwechslungsreiches wie mitreißendes Programm zusammengestellt. Zünftige Märsche, weltberühmte Musical-Melodien, beliebte Schlager aus den vergangenen Jahrzehnten und heiße südamerikanische Rhythmen sorgen für Begeisterung und Stimmung.

Konzert für die Spendenaktion „Thüringen hilft“

„Es wird ein ganz besonderes Konzert mit vielen Facetten der Unterhaltungsmusik“, verspricht Katharina Herz, die seit vielen Jahren die Talente-Show „Herzklopfen kostenlos“ in Pößneck moderiert, „es wird eine musikalische Revue“. Mit dem Konzert wird die Spendenaktion „Thüringen hilft“ der Diakonie Mitteldeutschland und unserer Zeitung unterstützt, die Thüringern in Not zur Seite steht, etwa sozial schwachen Familien, behinderten Kindern und Jugendlichen und demenzkranken Senioren.

Karten gibt es im Pressehaus Gera in der Johannisstraße 8, an allen anderen bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Ticketshop Thüringen unter Telefon (0361) 227 5227.