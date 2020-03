Im neuen Modus

Erlasse, wie sie die Landesregierung diese Woche verabschiedete, binden die Behörden. Sie sind noch keine Anweisungen für die Bevölkerung. Das werden sie erst, wenn sie in Allgemeinverfügungen der kreisfreien Städte und Landkreise gegossen sind. Dann sind diese Festlegungen geltendes Recht, nach dem sich der Bürger zu richten hat. Diese Verfügungen gab es diese Woche zumindest in Gera verspätet. Nach dem Pressegespräch am Donnerstag zu diesem Thema dauerte es noch Stunden.

Nun ist seit Freitag verboten, Cafés und Kneipen zu öffnen und Läden, die nicht zur Grundversorgung gehören. Gaststätten müssen sich auf Außerhaus-Verkauf beschränken. Warum aber konnte die Stadtverwaltung nicht am Mittwoch und Donnerstag erklären, dass Schließungen noch nicht angeordnet sind? Einige Läden hatten vorzeitig geschlossen, in noch geöffneten Cafés wurden schon Donnerstag die Stühle demonstrativ auf die Tische gestellt – weil die Informationen aus dem Rathaus unklar blieben.

Unterdessen etablieren sich alternative Kontaktformen, die auf Abstand setzen. Die für Montag angekündigte Fortsetzungen der Verhandlungen zur Neuen Mitte mit der Geraer Wohnungsbaugesellschaft Elstertal fanden per Telefonkonferenz statt – ohne Ergebnisse. Mitglieder der CDU-Fraktion trafen sich am Dienstagmittag (vielleicht auch zufällig) am Sorge-Eingang des Elster Forums. Am Mittwoch versammelte sich eine Hochzeitsgesellschaft bei schönstem Sonnenschein am Simsonbrunnen – natürlich mit gebührendem Abstand. Das Datum habe besondere Bedeutung für das Brautpaar. „Wenn wir heute nicht feiern könnten, würde es nie wieder so werden“, sagte Silke Platzer, die Mutter des Bräutigams. Das Paar wird sein Leben lang diese besonderen Umstände des Festes nicht vergessen. Möge das Glück den Beiden hold sein. Freitag war der Welttag des Glücks. Nehmen wir es als Zeichen, dass er jetzt in diese ungewöhnliche Zeit fällt.

Bleiben sie gesund!