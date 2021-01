Im Notfall noch schneller vor Ort

Von Marcel Hilbert

Gera. 27.055 – Diese stattliche Zahl stammt aus der vorläufigen Einsatzstatistik 2020 für Feuerwehr und Rettungsdienst in Gera. Es ist die Gesamtzahl aller Einsätze im Rettungsdienst und Krankentransport in den Grenzen Geras im vorigen Jahr, erklärt die Geraer Stadtverwaltung auf Nachfrage. Die Zahl umfasse alle Leistungserbringer im Rettungsdienstzweckverband Ostthüringen, die in Gera Einsätze fahren, also neben der Berufsfeuerwehr beispielsweise auch den ASB und das Deutsche Rote Kreuz.

Nach ASB und Geraer Feuerwehr geht nun auch das DRK in der Stadt Gera mit einem zweiten Rettungswagen an den Start. Den Schlüssel für das nagelneue und modern ausgestattete Fahrzeug nahm Marc Gunderjahn, Wachleiter der DRK-Rettungswache in der Ebelingstraße nun im Mercedes-Autohaus Auto-Scholz-AVS in der Siemensstraße von Verkaufsleiter Transporter, Toralf Wagner im Empfang. Zum 1. Februar soll der neue Rettungswagen seinen Dienst aufnehmen, sagt Michael Scholz, Vorstand des DRK-Kreisverbandes Gera.

„Die neue Generation zeichnet sich durch nochmalig verbesserte Platzverhältnisse im Patientenraum aus, das freut besonders unsere großen Mitarbeiter“, erklärt Scholz und macht auch auf das neue, ruhigere Farbkonzept im Innern aufmerksam. „Das Fahrzeug bietet den rettungsdienstlichen Mitarbeitenden und den Notärzten sehr gute Arbeitsbedingungen“, ist er sicher. Insgesamt wurden 205.000 Euro investiert, die das DRK vorfinanziere und durch die Kasse über die Laufzeit refinanziert bekomme, erklärt er auf Nachfrage.

Der RTW werde ebenfalls in der Ebelingstraße stationiert, der Platz sei dort vorhanden. Von 9 bis 21 Uhr stünde das Fahrzeug nun an 365 Tagen im Jahr für die Notfallrettung bereit. Nicht unwesentlich für die Erweiterung der Rettungswache ist auch die Einstellung von fünf neuen Mitarbeitern, wie der DRK-Vorstand sagt. Eigentlich sollte der neue Rettungswagen bereits zum Jahresbeginn starten, coronabedingte, leichte Lieferverzögerungen beim Ausbauer konnten durch den vorübergehenden Einsatz des Reserve-RTW abgefangen werden, erklärt Scholz weiter.

Er macht noch einmal deutlich: Ziel ist die weitere Verbesserung der Notfallversorgung für die Bevölkerung. Durch die Stärkung innerhalb Geras würde gleichzeitig die Versorgung um Gera herum gestärkt, wenn beispielsweise weiter außerhalb stationierte Fahrzeuge weniger häufig in die Stadt ausrücken müssten. Scholz erinnert an Berichte, nach denen es in der Vergangenheit in Ostthüringen vereinzelt Probleme gegeben hätte, gesetzlich vorgeschriebene Hilfsfristen für den Einsatz von Rettungsmitteln einzuhalten.

Der Rettungsdienstbereichsplan zwischen Rettungsdienstzweckverband und den Krankenkassen sei nach der statistischen Einsatzauswertung und im Zuge der Erweiterung des bisherigen Verbandsgebietes (Gera, Kreis Greiz und Altenburger Land) am 1. Juli 2020 um den Saale-Orla-Kreis neu verhandelt worden, erklärt er. Im Ergebnis dieser Verhandlungen kam es zu einer deutlichen Aufstockung des bisherigen Umfangs an Rettungsmitteln. Ein Ergebnis: Der neue Rettungswagen fürs DRK, zunächst mit 12-stündiger Einsatzzeit.