Grüne Kelle hoch und Abpfiff. Unter Volldampf startet der Regiocity Nr. 3 auf der neuen Strecke von Wetterzeube nach Ziegenrück. Ein Pilotprojekt, um das angeschlagene Image der Bahn ordentlich aufzupolieren.

Das Mobilmachen funktioniert zumindest im Rathaushöhler. Für knapp zwei Stunden werden die ländlichen Orte schienentechnisch verbunden und die entlegensten Kaffs angefahren.

Weil bei so einer Jungfernfahrt Pannen passieren können, braucht es Zugbegleiter. Rita und Kerstin halten die Passagiere freundlichst bei Laune. Hintern Rücken derer wird vortrefflich gelästert, was das Zeug hält.

Eine Oma kämpft (herrlich Anett Buchinski) mit einem sprechenden Fahrkartenautomaten, um ein Ticket zu lösen. Ein Gleisbauer (frisch Dürten Thielk) sorgt sich um seine Zunft.

Schmunzeln im Gesicht der Besucher bleibt bis zur Zugankunft

„Voll verklemmt und Schraube locker - da bahnt sich was an“ heißt das neue Programm, das im Geraer Fettnäppchen seine Premiere erlebte und für jede Menge Lacher sorgte. Mit flotten und amüsanten Texten aus der Feder von Rainer Bartossek und Robby Mörre unter Leitung von Chefin Eva-Maria Fastenau sowie gut ausgewählter Musik von Michael Seeboth lässt es sich vergnüglich reisen.

Und weil illustre Gäste an Bord und ringsherum Arbeitende für Stimmung sorgen, bleibt das Schmunzeln im Gesicht der Besucher von der Abfahrt bis zur Ankunft im „Zug zum Glück nach Ziegenrück.“

Dürten Thielk und Anett Buchinski beleben das Zwei-Personen-Stück mit ungeheurer Spielfreude. Beide mimen unter anderem pichelnde Damen, deren Lebenslust nach jedem Schluck Alkohol im Abteil steigt. So meint Else, sie sei in der metallenen Phase: „silberne Haare, goldene Zähne, bleierne Füße und Titan in den Hüften“. Elfriede meint, dass die Zugbekanntschaft „Deshalb immer schwerer würde.“

Beide Kabarettisten nehmen alles auf die Schippe, was die Schiene angeblich so attraktiv machen soll: Pünktlichkeit, Freundlichkeit und Service. Ihr Resümee: Die Zukunft Schiene bleibt schon in der Gegenwart stecken.

Allerdings können im Höhler bekennende Autofahrer eine unterhaltsame Bahnfahrt erleben.

Weitere Termine sind am: 13. November und 14. November, jeweils 20 Uhr, Karten gibt es unter Telefon: 0365/2 31 31, 0157/31 70 78 93 und im Internet unter gera@kabarett-fettnaeppchen.de