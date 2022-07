Immer wieder entscheiden

Worte zum Sonntag von Andy Riedel

Das Leben ist subperfekt. Und wir sind es auch. Wohl oder übel. Die Sonne scheint, als wolle sie uns endlich zu mediterraner Leichtigkeit nötigen und doch klettert die eigene Stimmung nicht stetig in neue Rekordhöhen. Noch immer gibt es einen imperialistischen Krieg in der Nachbarschaft, halb Europa und weite Teile des Planeten ächzen nach Wasser, diese Pandemie nervt immer noch ungemein und wir werden Zeuge von Leid und Ungerechtigkeiten. Mal mehr und mal weniger fragen wir uns, ob oder wo wir etwas dagegen tun hätten können. Viel zu oft müssen wir zugestehen, uns zwischen schlechten und maximal halbguten Optionen entschieden zu haben. Die Kraft, die ich Gott nenne, könnte doch fairerweise dafür sorgen, dass mein Leben ein lauschiges Plätzchen ist. Am besten fortwährend. Stattdessen muss ich immer wieder feststellen, dass ich mich in einem Schlamassel wiederfinde, für den ich nicht ohne Verantwortung bin. Dass Ignoranz und Hedonismus die Lage erfolgreich entschärfen können, glaube ich nicht. Bliebe noch, über die eigene Begrenztheit zu zedern und zu klagen. Auch nicht verlockend. Also: Annehmen. Den anderen annehmen, mich selbst annehmen, die Situation annehmen. Leider leichter gesagt als getan. Aber da war doch mal was… „Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist.“ (Lk 19,10) Super! Das hört sich doch nach Rückenwind an. Ich muss gar nicht perfekt sein! (Wo kämen wir denn da hin?) Das Einzige, was von mir gefordert wird, ist eine Portion Selbstkritik und ein gesundes Maß an Gestaltungsbereitschaft. Dann gibt´s spirituellen Support. Dann kann ich wieder zuversichtlich und zugewandt sein. Ich bin schon angenommen. Keine schlechte Sache, so ein liebender Gott. Und ganz ehrlich: So ganz ohne Herausforderung wäre es doch total langweilig.