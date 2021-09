Impfkampagne „Leben statt Lockdown“ in Gera Arcaden

Gera. Unkomplizierte Einmalimpfung gegen Covid 19 ohne Termin am 3. und 4. September in Gera

Am Freitag, den 03. September und Samstag, den 04. September können sich alle Personen ab 18 Jahren unkompliziert und ohne Termin in den Gera Arcaden impfen lassen. In der Zeit von 9:30 bis 16:30 Uhr können sie einfach im Center vorbeikommen, müssen nur Personalausweis, Krankenkassenversichertenkarte sowie den Impfpass mitbringen. Die Aktion findet auf einer Leerstandsfläche im Obergeschoss der Gera Arcaden statt. Geimpft wird der COVID-19-Impfstoff Janssen von Johnson & Johnson, mit dem nur eine einmalige Impfung notwendig ist. Die Organisation dieser Aktion im Rahmen der Impfkampagne „Leben statt Lockdown“ erfolgt in Zusammenarbeit mit dem ASB Regionalverband Ostthüringen und der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen. Bis Freitagnachmittag haben schon über 100 Bürger das Angebot angenommen.