„Impfung ist die einzige Chance“

Aktualisiert: 22.03.2021, 06:03 | Lesedauer: 3 Minuten

Gera. Mitte Januar trat Heike Schroth ihren Dienst in der Impfstelle 1 im Aesculaphaus an. Seitdem kommt die Augenärztin einmal pro Woche zu einer Schicht in die Becherstraße.