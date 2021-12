Neues Impfzentrum in Gera hat seine Arbeit aufgenommen

Gera. Seit Mittwoch wird im KuK wieder im großen Stil gegen Corona geimpft. Bis 14. Dezember sind laut dem Leiter des Impfzentrums die Termine ausgebucht. Doch bald soll es Nachschub geben.

Sebastian Beer aus Großsaara gehörte am Mittwoch zu den ersten, die sich im neu eröffneten Geraer Impfzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Thüringen im Kultur- und Kongresszentrum gegen das Coronavirus impfen ließen. Für den 24-Jährigen war es die dritte Impfung, für die er ganz unkompliziert gleich am Montagabend einen Termin gebucht habe. Dass er sich impfen lässt, sei für ihn selbstverständlich, für die eigene Gesundheit und weil er in der Freiwilligen Feuerwehr Gera-Frankenthal aktiv sei, sagt er.

Sebastian Beer musste am Mittwochvormittag noch etwas in der Schlange warten. Die löste sich aber nach und nach auf. Foto: Marcel Hilbert

Viele Mitwirkende waren schon in der Panndorfhalle im Einsatz

Während er am Mittwochvormittag noch in einer Schlange vor dem Eingang auf dem KuK-Balkon warten musste, löste diese sich nach und nach auf und gegen Mittag war bereits so etwas wie Routine eingekehrt. Nach anfänglichem „Ruckeln“ hätten sich schnell viele der Automatismen wieder eingestellt, die über Monate im ersten Geraer Impfzentrum in der Panndorfhalle erprobt wurden, bestätigte Maik Michaelis auf Nachfrage. Eigentlich Veranstalter, arbeitet er nun erneut im Geraer Impfzentrum mit. Auch Kräfte der Bundeswehr und des THW sowie weitere ehrenamtliche Helferinnen und Helfer wie beispielsweise Jana Vonarb, die Frau des Geraer Oberbürgermeisters, unterstützen den Ablauf.

Auf bis zu sechs Impfstrecken können täglich bis zu 1440 Menschen geimpft werden. Foto: Marcel Hilbert

Wie der Leiter des Impfzentrums Martin Weigelt erklärte, habe man sich das KuK am Mittwoch noch teilen müssen. Über einen separaten Zugang wurde die Teilnahme an einer IHK-Prüfung gewährleistet. Es sei die einzige Veranstaltung, die so kurzfristig nicht verlegt werden konnte und deshalb parallel zum Impfen im KuK stattfand. Nur die nächsten Stadtratssitzungen seien laut Weigelt in der nächsten Zeit noch im Haus geplant.

Das Impfzentrum hat nun bis auf Weiteres täglich 7.30 bis 13.30 Uhr und 14.30 bis 20.30 Uhr geöffnet. An den Samstagen 11. und 18. Dezember können sich hier jeweils von 7.30 bis 13.30 Uhr Interessierte ohne Termin impfen lassen. Ansonsten lassen sich für die Erst-, Zweit- und Drittimpfung Termine auf den gewohnten Wegen buchen. „Binnen weniger Stunden nach Freigabe waren die Termine bis zum 14. Dezember ausgebucht“, erklärt Martin Weigelt. Neue Termine ab dem 15. Dezember im Geraer Impfzentrum sollen gegen Ende dieser Woche freigeschaltet werden. Sie können dann gebucht werden unter www.impfen-thueringen.de oder Telefon: 03643/ 4950 490.