Impfzentrum zu, Impfzentrum wieder auf

Gera. Es gibt wieder ein Impfzentrum in Gera, allerdings komplett neu errichtet. Zumindest bleibt die Panndorfhalle dem Sport erhalten, während im KuK die coronabedingte Kulturpause sinnvoll genutzt wird.

Obwohl man im September neben den Erst- und Zweitimpfungen bereits früh mit dem sogenannten Booster bereitgestanden habe, wie der Leiter des alten und neuen Impfzentrums Martin Weigelt erzählt, zwang die niedrige Nachfrage nach Corona-Impfungen zur Schließung des Impfzentrums in der Geraer Panndorfhalle. Die Kosten waren ein Argument, die Rückkehr des Vereins- und Schulsportes in die große Geraer Sporthalle ein weiteres.

Es dauerte noch bis zum 8. November, bis die Halle wieder für den Sport bereit stand. Ironischerweise wurde nur einen Tag später für Bayern die Wiedereröffnung aller Impfzentren wegen der steigenden Inzidenzahlen verkündet. Sicher wäre der zwischenzeitliche Einbruch der Impfnachfrage zu verhindern gewesen, mit einer nachdrücklichen Impfkampagne auch in den so sorgenfreien Sommermonaten. Aber es gab ja auch noch eine Wahl...

So muss nun erneut ein Impfzentrum kurzfristig aus dem Boden gestampft werden, was sicher weitere zusätzliche Kosten verursacht. Es gibt einen Lichtblick: Die Panndorfhalle bleibt in den Wintermonaten dem Geraer Sport erhalten, während auf das Kultur- und Kongresszentrum wohl nur eine kulturlose coronabedingte Winterpause gewartet hätte.