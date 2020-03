Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Improvisieren und Disziplin

Es war schwierig, am Montag in Geraer Schulen detaillierte Antworten zur weiteren Arbeitsweise zu erhalten. Denn angesichts der eilig am Freitagnachmittag vom Thüringer Ministerium beschlossenen Schulschließungen mussten diese Antworten erst einmal von den Direktoren und Lehrern selbst gefunden werden. Umso bewundernswerter ist die Arbeit der Schulleitungen, am letzten Schultag neben dem Unterricht – quasi zwischen Tür und Angel – auch die „Hausaufgaben“ für die Schüler vorzubereiten. Nicht zu vergessen die Dienstpläne und Personalentscheidungen für Notfallbetreuungen in den nächsten Tagen.

Mussten bis vor Kurzem Lehrermangel und Unterrichtsausfall gemanagt werden, heißt es nun, mit einer noch nie dagewesenen Situation umzugehen. Ein Stresstest ohnegleichen, bei dem sich erst in einigen Wochen zeigt, ob bestanden oder nicht. Grundschüler der ersten oder zweiten Klasse können sicher auf spielerische Weise angehalten werden, zu Hause am Lernstoff dranzubleiben. Was aber passiert bei den Zehnt- und Zwölftklässlern, die sich gegen-wärtig vor entscheidenden Prüfungen befinden? Hier fällt nicht nur die noch erhoffte Note für eine gute Prüfungsgrundlage aus, sondern auch die gemeinsame konsequente Prüfungsvorbereitung. Wann die Leistungsüberprüfungen folgen werden, steht ebenso noch in den Sternen. Wichtig ist, dass jeder dieser Schüler im Sommer seine Ausbildung oder sein Studium beginnen kann. Improvisieren und disziplinieren ist nun erstmal das Gebot der Stunde. Und gesund bleiben.