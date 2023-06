In der Geraer Bibliothek: Buchlesung mit Bernd Kemter

Gera. Was Goethe mit „Kalliopes Sturmvögeln“ zu tun hat

Der Vorsitzende der Goethe-Gesellschaft Gera, Bernd Kemter, ist am Donnerstag, dem 22. Juni, um 17 Uhr, zu Gast in der Geraer Bibliothek am Puschkinplatz.

Der Geraer Journalist und Autor liest aus seinem Buch „Kalliopes Sturmvögel“. Die Erzählung verknüpft die Geschichte des Fähnrichs Marek Kowalczyk, welcher in die Wirren des polnischen Novemberaufstandes 1830/31 gegen die russische Fremdherrschaft gerät, mit einer Reise, die Johann Wolfgang Goethe im Sommer 1790 durch Schlesien und Polen unternahm.

Auf einer Reiseroute Goethes

Ein Onkel des jungen Fähnrichs erwirkt dessen Versetzung aus dem unmittelbaren Kampfgebiet ins Hinterland. Beide sollen Rekruten gewinnen, Rückzugsrouten erkunden, Proviant und Munition beschaffen. Dabei folgt ihr Weg der Reiseroute Goethes. Angeregt durch seinen Onkel lernt der poetisch interessierte junge Mann den deutschen Dichterfürsten allmählich lieben und schätzen.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.