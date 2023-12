Gera Tina Puff über stetig steigende Personalkosten in der Stadtverwaltung

In der freien Wirtschaft würde das nicht funktionieren. Wenn man kein Geld hat, kann es auch nicht ausgegeben werden.

Die Stadt Gera ist seit einigen Jahren in der Haushaltskonsolidierung, muss also sparen. Doch bei den Personalkosten braucht es jedes Jahr Millionen, damit der Lohn auch am Ende des Jahres noch ausgezahlt werden kann. Den Stadträten stinkt das Vorgehen des Stadtoberhauptes Julian Vonarb, der sich nicht an Personalkostenobergrenzen hält. Ein seit längerem schon gefordertes Personalentwicklungskonzept ist er bisher auch schuldig geblieben.

Deprimierend für die ehrenamtlich tätigen Stadträte, die in der Stadt nicht viel bewegen können, weil die Kassen klamm sind. Im Juli beschlossen sie nun unter Federführung von CDU und SPD sich rechtlichen Beistand ins Boot zu holen. Eine Anwaltskanzlei soll prüfen, inwieweit der Stellenplan der Stadtverwaltung in Bezug auf die im Haushaltssicherungskonzept der Jahre 2013 bis 2023 der Stadt Gera beschlossene Personalkostenobergrenze rechtens ist.

Es bleibt zu hoffen, dass es eine Lösung gibt.