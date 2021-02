In falsche Richtung und im Gleisbett gelandet - Einbrecher in Bar

Einbruch in der Friedrich-Engels-Straße

Die Kripo Gera sucht Zeugen zu einem Einbruch in eine Bar in der Friedrich-Engels-Straße. Unbekannte verschafften sich in der Zeit vom 30. Januar bis zum 3. Februar gewaltsam Zutritt zu den Räumen der Bar und verursachten dabei Sachschaden. Mit dort gefundenem Werkzeug entfernten sich die Einbrecher schließlich unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen: Hinweise zur Tat unter Tel. 0365 / 8234-1465

In falsche Richtung und im Gleisbett gelandet

Dass er die Berliner Straße am Mittwochabend verbotswidrig in die falsche Richtung stadtauswärts befuhr, wurde einem 37-jährigen VW-Fahrer kurz nach 23 Uhr in Gera zum Verhängnis. Er landete mit seinem Fahrzeug im Gleisbett der Straßenbahn und setzte dort auf. Es rückten daher nicht nur Polizeibeamte an, in der Folge musste auch noch ein Abschleppdienst angefordert werden, der den beschädigten VW aus dem Gleisbett befreite. Glücklicherweise wurde der 37-Jährige Fahrer nicht verletzt. Auch an den Schienen entstand kein weiterer Schaden.

