In Gera: Bierbrauer-Nachwuchs tritt in die Startlöcher

Gera. Kevin Pagenkopf vom Zapfhahn im Steinweg hat erstmals einen Praktikanten beschäftigt und ist des Lobes voll.

„Auch ich habe vor 20 Jahren einmal meine Ausbildung zum Brauer und Mälzer in der Köstritzer Schwarzbierbrauerei begonnen und vorher jedes Schülerpraktikum dort absolviert“, erzählt Kevin Pagenkopf, Inhaber der „Zapfhahn“-Schaubrauerei im Geraer Steinweg. Insofern war es für ihn Ehrensache, potenziellem beruflichen Nachwuchs eine Chance zu geben. Eine Woche lang betreute er kürzlich einen Praktikanten. „Der 14-jährige Urs Röhler kam selbst auf uns zu, wollte unbedingt ein solches Praktikum absolvieren, hatte schon einige Brauereien besucht und brachte etliches Vorwissen mit“, berichtet der Braumeister, der übrigens seit drei Tagen offiziell dem Deutschen Brau- und Malzmeisterbund angehört, über seinen Schützling.

Angeleitet von Kevin Pagenkopf, lernte Urs Röhler während seines Praktikums etwa 75 Prozent der Arbeit eines Brauers und Mälzers kennen: dazu gehörten Malz abwiegen und schroten, Flaschen etikettieren und abfüllen sowie Geräte reinigen. „Urs erwies sich als schnell und geschickt. Er war für mich eine echte Hilfe“, lobt der Braumeister. An einem Tag durfte der 14-Jährige an einer 20-Liter-Versuchsanlage sogar selbst brauen. „Er suchte sich Helles Lagerbier als Biersorte aus und konnte den Brauprozess von Anfang bis Ende erleben“, so Pagenkopf. Ihn freut es sehr, wenn sich junge Leute für den Beruf des Brauers und Mälzers interessieren. „Wie in vielen Branchen hat grundsätzlich das Interesse für dieses Handwerk abgenommen. Es ist zwar ein traditioneller Beruf, aber er hat sich sehr weiterentwickelt und ist techniklastig geworden“, so der erfahrene Braumeister, der selbst auch gelernter Mechatroniker ist. Mittlerweile seien Prozesse computergesteuert, laufen Programme automatisch ab.

Mit seinem jungen Praktikanten will Kevin Pagenkopf auf jeden Fall in Kontakt bleiben. „Im September besuchen wir mit ihm und der Köstritzer Schwarzbierbrauerei zusammen die Hopfenernte im Hopfenanbaubetrieb Karl Scheuerlein in Salsitz bei Zeitz“, blickt der Zapfhahn-Chef voraus. Ihm macht es großen Spaß, sein Wissen weiterzugeben.