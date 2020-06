Gera-Cretzschwitz. Die Energieversorgung hat im künftigen Geraer Industriegebiet Elektro- und Glasfasernetz in Betrieb genommen. Ausbau des Gasnetzes folgt.

In Gera-Cretzschwitz liegt jetzt Strom an

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Gera-Cretzschwitz liegt jetzt Strom an

Am Mittwoch erfolgte die Inbetriebnahme des Strom- und Glasfasernetzes im Industriegebiet Cretzschwitz. Darüber informiert die Energieversorgung Gera (EGG) am Donnerstag in einer Pressemitteilung.

Mit dem Zuschalten des 20 Kilovolt-Schalthauses an der Zufahrt zum Industriegebiet sei seit Mittwoch am Standort eine elektrische Leistung von etwa 15 Megawatt für die Versorgung des Industriegebietes Cretzschwitz und des Gewerbegebiets Gera-Hermsdorf „Am Vogelherd“ verfügbar.

OTZ Newsletter Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zeitgleich würden auch die Arbeiten zur Bereitstellung einer Breitband-Glasfaser-Infrastruktur abgeschlossen.

Erste Super-Ladesäule in Gera geht Ende 2020 in Betrieb

Die noch zu errichtende Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge umfasst eine Schnellladesäule mit 150 kW-Ladeleistung (erster „Hypercharger“ in Gera) mit insgesamt drei Lademöglichkeiten, davon zwei Schnellladeplätze (DC) und ein Normalladeplatz (AC). Diese Ladetechnik werde ab Ende 2020 zur Verfügung stehen.

Vier Millionen Euro werden in den Ausbau der Netze investiert

Am 24. Juni 2020 wurde das Strom- und Glasfasernetz im Industriegebiet Gera-Cretzschwitz an der B2 Richtung Zeitz in Betrieb genommen. Die Energieversorgung Gera hat hier 10 km Stromleitungen und 13 km Glasfasernetz gebaut. Luftbild des 42 Hektar großen Industriegebietes Foto: Björn Walther

Der Netzausbau für die Anbindung an das Erdgasnetz werde von Juni bis Oktober 2020 erfolgen, so die Energieversorgung. Insgesamt habe das Unternehmen dann etwa zehn Kilometer Stromleitungen, 13 Kilometer Glasfasernetz und drei Kilometer Erdgasleitungen verlegt und insgesamt vier Millionen Euro investiert.

Planungen für das Industriegebiet begannen 2017

Seit April 2019 wurde das Industriegebiet erschlossen. Die Planungen dafür hatten schon 2017 in Abstimmung mit der Stadt Gera und der Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen begonnen. Um die Bauzeit zu minimieren, arbeitete man zeitgleich in fünf Bauabschnitten. Dafür habe die EGG nach eigenen Angaben ausschließlich regionale Bauunternehmen und Dienstleister beauftragt.