In Gera entfallen Gottesdienste an Palmsonntag

Ger. Betroffen sind Termine der Kirchgemeinde Gera, die auch schon auf Ostern vorausschaut.

Die Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Gera teilt mit, dass am Sonntag, 28. März, Gottesdienste aufgrund der Inzidenzzahlen in Gera entfallen. Das betrifft die Gottesdienste um 9.30 Uhr im Gemeindezentrum Bieblach, um 10 Uhr in der Johanniskirche und um 17 Uhr in der Trinitatiskirche. Auch am Gründonnerstag, den 1. April und am Ostermontag, den 5. April werden die geplanten Gottesdienste aus demselben Grund leider entfallen müssen.

Für Karfreitag und Ostersonntag beabsichtigt die Kirchgemeinde derzeit jeweils um 10 und um 11 Uhr Gottesdienste in der Johanniskirche zu feiern. Weitere Informationen erfolgen im Laufe nächster Woche.

Es wird um Verständnis gebeten und auf digitale Angebote auf der Videoplattform Youtube unter „Kirchgemeinde Gera“ sowie das Andachtstelefon hingewiesen, Tel: 0365/52 78 85 70