In Gera erneut fünf Neuinfektionen

Gera. Fünf Neuinfektionen wurden binnen 24 Stunden in der Stadt Gera registriert, teilte das Gesundheitsamt mit. Die 7-Tage-Inzidenz liegt am Donnerstag bei 26,1. Es gibt 35 aktiv Infizierte. 82 (+10) Menschen befinden sich in Quarantäne. Seit Beginn der Pandemie sind 5797 Infektionen gemeldet worden. Insgesamt 5557 (+2) Personen gelten als genesen. Im Landkreis Greiz liegt die 7-Tage-Inzidenz am Donnerstag laut RKI (Stand 7.51 Uhr) bei 12,4. Es wurden keine neuen Fälle registriert. red