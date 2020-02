In Gera geht der Schlechte-Laune-Dieb um

Mit fünf Jahren stand der kleine Jürgen das erste Mal auf der Bühne im Zinnowitzer Kulturhaus. Die Familie machte Urlaub. Zum Fest der jungen Talente sang der Knirps voller Inbrunst „Auf der Festung Königstein, Juppeidi juppeida, muss ja auch ein Walter sein“. Schwuppdiwupp hielt jemand dem Steppke den Mund zu. Ulbricht war damals gemeint, der Staatsratsvorsitzende der DDR. „Passiert ist nichts“, feixt Jürgen Hohlbein. In der Schule mimte er den Klassenclown zum Vergnügen seiner Mitschüler und nur manchmal zum Verdruss der Lehrer. „Man hat aus mir einen guten Schüler gemacht mit Noten von vier auf zwei“, blickt er zufrieden zurück. Der Schelm sitzt ihm im Nacken. Deutsch mochte er. Geschichten ausdenken. „Mathe und Naturwissenschaften, die Fächer habe ich auch gern gemacht.“ Da lag eine Ausbildung als Facharbeiter für Fertigungsmittel nahe. „Ich bin ein praktischer Mensch.“

Mit knapp 20 Jahren wird er im Ersten Karneval Club (EKC) 77 Gera aufgenommen. „Sich verkleiden, ohne dass man erkannt wird. Dinge sagen, die nicht gefallen. Alles natürlich in eine ordentliche Form verpackt, reizt mich immer noch.“

Kein Elferrat undkeine Büttenreden

Hohlbeins erste Aufgabe als Mitglied war aber, den Saal im Klub der Jugend und Sportler zu dekorieren. Material gab es kaum. Also musste was besorgt werden. „Ich zog mit Gleichgesinnten von Betrieb zu Betrieb. Vom Modedruck bekamen wir zum Beispiel Stoffausschuss. Wir malten, bastelten und schneiderten eifrig“, erinnert sich der 60-Jährige. Längst ist es kein Problem mehr, an Sachen ranzukommen. Und so verwandelten sich die Veranstaltungsorte, seit fünf Jahren das Volkshaus in Zwötzen, unter anderem in einen Dschungel oder in einen Garten. „Die Leuten wollen abschalten, sich amüsieren. Wir bieten ihnen eine Stunde lang niveauvolles Programm mit Videoclips, Tanz und Sketchen. Da braucht es eben keinen Elferrat und keine Büttenreden. Alles soll rundherum stimmig sein“, sagt Hohlbein und schon wieder funkeln die Augen. Auf seine Bühnenerfahrung kann er bauen. Als Holi mit langen grauen Haaren und einem Hut darauf ist der Faschingsfan eine Institution.

Neue Saison mit neuem Mottound Schlachtruf

„Jedes Jahr denken wir uns ein neues Faschingsmotto mit passendem Schlachtruf aus.“ Mal spukte es im Elstergrund, mal ließen sich die Narren in die Zukunft schießen, tauchten in eine Märchenwelt ein, gingen auf Raubzug oder ins Kloster. Sie tummelten sich auf einen Bauernhof oder beim Après Ski.

Diese Saison steht unter dem Motto „Wer will lustige Handwerker seh’n, der muss hier zum Fasching geh’n.“ Bei denen klemmt es, so Jürgen Hohlbein. „Viele Aufträge, keine Leute, lange Wartezeiten. Sie sind vom Aussterben bedroht.“ Er kennt sich aus in der Branche, hat eine kleine Fahrradwerkstatt. Wartet und repariert er die Drahtesel, schießt ihn manchmal ein Wort durch den Kopf. Sofort wird es notiert. Zettel und Stift hat er immer parat. Das Diktiergerät liegt im Auto. So füllten sich inzwischen viele Hefte. Die stehen mit Requisiten und Schuhkartons voller Disketten daheim im Faschingszimmer, das einst das Kinderzimmer war.

Seit drei Jahren führt Jürgen Hohlbein den EKC 77 als Vorsitzender an. Er möchte, dass die Geraer Faschingstradition nicht endet. Einst zählte der Verein 120 Mitglieder, jetzt sind es nur noch elf Aktive. „Kinder machen Fasching für Kinder, heißt es seit geraumer Zeit. Sie sollen ihr Programm selbst gestalten. Vielleicht gewinnen wir dadurch Nachwuchs, wenn die Kleinen sehen, Fasching ist eine spaßige Sache. Die wir jedoch ernst nehmen.“

Ein Traum blieb für Hohlbein noch unerfüllt. Einmal beim Kölner Rosenmontagsumzug mittendrin zu sein.

EKC 77-Fasching im Volkshaus-Zwötzen: Freitag, 21. Februar mit DJ Wolf, Beginn 20.20 Uhr; Samstag, 22. Februar, mit der Band Rosa, DJ Wolf und Thorsten, Beginn 20.20 Uhr; Kinderfasching am Sonntag, 23. Februar, Beginn 15.15 Uhr; Karten gibt es unter anderem in der Gera-Information, Telefon: (0365) 33017