In Gera-Langenberg steigt eine Sommernachts-Party

Das Werbebanner der Veranstaltung am Pfarrplatz in Gera-Langenberg.

Gera-Langenberg. Das neue Format findet am Samstag auf dem Pfarrplatz statt.

In der Hoffnung auf sommerlich-freundliche Abendstunden wird am Sonnabend, 14. August, zur ersten „Langen(berger) Sommernacht“ in den Geraer Ortsteil eingeladen. Bespielt wird dafür ab 18 Uhr der Pfarrplatz an der Zeitzer Straße. Neben Roster, Eis und Cocktailbar lockt eine Hüpfburg. Mit Musik wird in die Nacht getanzt und gefeiert. Auch die Oldtimervermietung Werk 2 aus Zwickau werde mit zwei Fahrzeugen vor Ort sein, schreibt Ortsteilbürgermeister Matthias Kirsch, der die Party veranstaltet. Er dankt den Unterstützern und Sponsoren. Außerdem wirbt er dafür, vor der Feier den Fußballern des SV Langenberg einen Besuch abzustatten, die ab 15 Uhr gegen Berga in die Saison starten.