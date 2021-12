In Gera sind derzeit 1304 Menschen aktiv mit dem Corona-Virus infiziert.

In Gera mehr als 200 Neuinfektionen

Gera. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Gera am Donnerstag bei 936,8. Vier weitere Menschen sind im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gestorben.

Am Donnerstag sind in Gera 235 Neuinfektionen binnen 24 Stunden registriert worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des Krisenstabes bei 936,8, die Hospitalisierungsinzidenz bei 8,7. Es gibt 1304 aktiv Infizierte, insgesamt 1820 (+316) Menschen befinden sich in Quarantäne. Vier weitere Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben, die thüringenweite Auslastung der Intensivstationen mit Covid-19-Patienten wird mit 33,4 Prozent angegeben. Für den Landkreis Greiz registriert das Ministerium 79 Neuinfektionen, 12 weitere Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 640,3, die Hospitalisierungsinzidenz bei 3,1.