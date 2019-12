In Gera regnet es Gold und Silber

Als sich am Sonnabend zum Start des diesjährigen Feuerwerksverkaufs bereits 7 Uhr die Türen bei Käpt’n Billig in Langenberg öffneten, standen schon Leute mit ihren Wunschzetteln in der Hand. Tags zuvor gab es am Abend auf dem Gelände eine Produktschau, die etwa 400 Interessenten anlockte. „Eine halbe Stunde haben wir aus unserem Sortiment 32 verschiedene Batteriefeuerwerke gezündet. Jene liegen im Trend“, sagte Firmenchef Mario Harnisch.“ Einige Neuheiten gab es zu sehen. „Wir bieten für jeden Geldbeutel etwas an.“

Von Kindesbeinen an sind Jacqueline Westphal und Patrick Sotta vom Zusammenspiel der Effekte am Himmel fasziniert. Das Paar ist am Samstag extra aus Bad Sulza angereist, um hier zu kaufen. Den 29-Jährigen gefällt zum Beispiel die ausladende Goldweide mit den lila Sternen. Jonas Winklhofer und Eric Weiser aus Weida finden die Qualität des Angebotes gut, wollen sich dennoch in anderen Geschäften umschauen.

Auch der Globus-Markt in Gera-Trebnitz zeigte am Vorabend des Verkaufsstarts, was er zu bieten hat. Batterien sind weiter im Vormarsch, sieht Julia Berg, Teamleiterin Spielwaren und Textiles. Für Kinder seien nach wie vor Tischfeuerwerke beliebt. „Ich kaufe mir immer eine Wunschrakete, stecke einen Wunschzettel rein und schieße sie in die Luft“, erzählte die junge Frau.

„Zwischen 30 und 40 Euro geben unsere Kunden fürs Feuerwerk aus“, so Manfred Keßler. Der Inhaber des Philipps Marktes in Ronneburg hatte Samstag eine Stunde früher geöffnet und bestätigte, dass die Feuerwerksbatterien die Renner sind. Er habe ein kleineres Angebot als andere Händler. „Bei den Käufern geht der Silvestertrend zu Verbundfeuerwerken“, so Steffen Bräunlich aus Ronneburg. „Aus einer Box werden durchs Anzünden verschiedene Effekte herausgeschossen. Am Himmel ergießen sich zum Beispiel bunte Sternengarben oder Gold- und Silberregen fällt.“ Der stellvertretende Vorsitzende im Ostdeutschen Feuerwerkerverein führt aus, dass es in Deutschland nur noch ein Unternehmen gäbe, das Feuerwerk herstellt. „Fast alles wird aus China importiert. Länder, die dort produzieren lassen, haben Kontrolleure vor Ort und Institutionen der EU, die genau prüfen. Jedes Produkt, das rausgeht, erhält eine CE-Zertifizierung.“ Leise Feuerwerke sind Trend.

