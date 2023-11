In Gera: Ross Antony über Plätzchen, Glühwein und das Verzeihen

Der Sänger und Entertainer Ross Antony war am Mittwoch zu einer Signierstunde in den Gera Arcaden. Gut aufgelegt und für jeden Fotowunsch der Fans zu haben, signierte er seine beiden Backbücher.

Gera Für den TV-Liebling hat die Weihnachtszeit mit zwölf geschmückten Bäumen schon im Oktober begonnen. Wie er die besinnlichen Wochen erlebt, was er sich wünscht und was er mit dem Älterwerden verbindet, erzählt er im Gespräch mit dieser Redaktion.

Ross Antony singt und moderiert. Und der TV-Sonnenschein bäckt leidenschaftlich gern. Seine Lieblingsrezepte hat er mittlerweile in zwei Backbüchern verewigt. Das jüngste, ein Weihnachtsbackbuch, signierte Ross auch in Gera für seine Fans. Dabei war Gelegenheit für ein Interview mit dem Deutsch-Briten.

Ross, woher kommt Ihre Leidenschaft fürs Backen?

Das fing in frühester Kindheit an, mit meiner Oma und mit meiner Mutter. Wöchentlich habe ich mit meiner Oma gebacken und sie brachte mir damals wahnsinnig viel bei. Sie kreierte tatsächlich alles selbst und schrieb ihre Rezepte in ein kleines Notizbuch. Irgendwann wanderte dieses Buch zu meiner Mutter herüber. Diese meinte dann zu mir, ich hätte es verdient, dieses Buch zu besitzen.

Beim Backen am heimischen Herd blieb es dann nicht?

Nein. Irgendwann fragte ich sie, ob es in Ordnung wäre, wenn ich Omas Rezepte in einem Buch veröffentliche. Denn ich finde es schön, wenn solche Rezepte weitergegeben werden. Meine Mutter stimmte dem begeistert zu. Ja, und sie hatte dabei Tränchen in den Augen, weil sie wusste, die Seele, das Vermächtnis ihrer Mutter, geht weiter. Das haben wir dann mit dem ersten Buch „Backen mit Ross“ gemacht. Dann waren aber noch so viele Rezepte für Weihnachten übrig, sodass als nächstes das Weihnachts-Backbuch herauskam. Meine Mutter war so toll und deshalb erscheint Ende Februar 2024 ein Buch, gemeinsam mit meiner Mutter Vivien. Darauf freue ich mich total.

Welche Lieblingsrezepte empfehlen Sie Ihren Fans zum Weihnachtsfest?

Mein Weihnachtsbackbuch beinhaltet traditionelle Rezepte für englisches Weihnachtsgebäck. Es gibt einen englischen Stollen, einen englischen Weihnachtskuchen. Es gibt sogar ein Trifle, das ist ein toller Pudding mit Früchten und Sahne. Wir haben unterschiedliche Cookies, Weihnachtsmuffins. Für jeden ist etwas dabei und es sind wirklich leichte Rezepte. Zudem wird die Ofentemperatur angegeben. Wenn man den Anleitungen und Mengenangaben genau folgt, kann wirklich nichts schiefgehen. Selbst mag ich besonders Victoria Sponge Cake. Diese leichte, fluffige Torte war eine Tradition unserer Königin. Fast jeder genießt sie am Wochenende oder in der Woche mit einer Tasse Tee. Gefüllt mit Sahne und Konfitüre, schmeckt diese Torte frisch gebacken wirklich sehr gut.

Ob auf dem TV-Bildschirm oder auf Tour - Sie sind stets mit auffällig guter Laune präsent. Bringt Backen gute Laune?

Ja, definitiv! Und es ist tatsächlich so: Auch wenn die Kamera aus ist, bin ich nicht schlecht gelaunt oder traurig unterwegs. Ich bin ein sehr gut gelaunter Mensch und wenn ich in der Küche stehe, lege ich da noch eine Schippe obendrauf. Ich liebe es zu backen. Dabei geht es nicht nur um den Prozess, sondern vor allem um die Dekoration danach. Deshalb habe ich auch meine vierte Streuselkollektion herausgebracht. Wenn meine Fans nach meinen Rezepten backen, dann sollen sie nicht nur den Kuchen an sich, sondern am Ende das schön verzierte Backwerk haben.

Abgesehen vom Gebäck - wie weihnachtlich wird es im Hause Ross Antony?

Ich liebe Weihnachten, deshalb beginnt diese Zeit bei uns sehr früh. Seit Oktober stehen zwölf unterschiedlich große und dekorierte Weihnachtsbäume, verteilt im ganzen Haus und einige auf der Terrasse. Sobald es eine Gelegenheit gibt, solche Dinge aufzubauen, bin ich dabei. Paul, mein Mann, sagt immer, es wird bei mir immer früher. Aber diesmal gab es einen Grund dafür, denn wir müssen viel Weihnachtliches für Instagram, Facebook und dergleichen drehen. Aber ich bin froh, denn nun muss ich nichts mehr aufbauen, alles ist fertig. Im Wohnzimmer steht sogar eine beleuchtete Landschaft mit kleinen Häusern und Zug. Mittlerweile habe ich bestimmt schon die achte Ladung Plätzchen gebacken. Wir schenken dann immer alles unseren Nachbarn. Während Corona hat Paul selbst einen Glühweinstand auf unsere Terrasse gebaut. Das machen wir jetzt tatsächlich jedes Jahr. Dann kommen Freunde, Nachbarn und wir genießen das alle zusammen.

Werden mit der Weihnachtszeit auch Kindheitserinnerungen wach?

Natürlich. Meine Oma und Mutter haben ihr Zuhause immer wunderbar geschmückt. Mit Lichterketten und mehr. Es gibt nichts Schöneres. Sie sind sehr traditionelle Menschen, wie es mein Papa auch war. Das habe ich geerbt und finde es wichtig. Weihnachten ist eine Zeit, in der die Familie zusammenkommt. Und es ist eine Zeit, in der man auch Menschen verzeihen sollte, was ich auch tue. Wenn man älter wird, sieht man die Welt tatsächlich mit anderen Augen. Und man verzeiht auch Menschen, die einen verletzt haben, viel schneller. Im nächsten Jahr werde ich 50. Ich möchte den Rest meines Lebens einfach einhundert Prozent genießen und ich will keinen Streit in meinem Leben haben.

Als Entertainer, Musiker, TV-Moderator und nun Buchautor unterwegs - zieht jetzt im Advent etwas Ruhe ein?

Auf jeden Fall. Denn ich möchte auch für die Familie da sein. Es ist wichtig, dass wir Arbeit und Privates in einer schönen Balance halten. Das bekommen wir gut hin. Das Tollste ist, dass mich mein Mann sehr oft begleitet. Und in der Weihnachtszeit singen wir sehr viel zusammen, weil er Opernsänger ist. Meine Mutter fliegt zu uns rüber. Wir werden in diesem Jahr zu Hause bleiben und mit ihr das Fest verbringen.