In der Gaststätte „Zum Stammtisch“ in der Richterstraße gibt es schon lange keinen Stammtisch mehr.

Gera. Ist auch Gera vom sogenannten Kneipensterben betroffen? In der Otto-Dix-Stadt nimmt die Zahl der Restaurants, Kneipen und Cafés rapide ab. Was sind die Gründe?

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Gera über 100 Gaststättengewerbe weniger

Wer von „Kneipensterben“ spricht, denkt meist an ländliche Gebiete. Dort wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, mitten in der Pampa, ab vom Schuss, oder dem in diesem Kontext oft zitierten Buxtehude, das entgegen aller Erwartung eine Hansestadt in Niedersachsen mit rund 40.000 Einwohnern ist und mit Sicherheit die ein oder andere Ausgehmöglichkeit bereithält. Das Kneipensterben ist ein Phänomen des ländlichen Raumes. Denkt man.

Von 556 auf 440: In Gera gibt es 116 Gaststättengewerbe weniger

Doch auch in der Gera gibt es immer weniger gastronomische Einrichtungen. Das geht aus Zahlen des Gewerberegisters hervor, die unserer Redaktion die Stadtverwaltung bereitgestellt hat. Demnach waren im Jahr 2016 noch 556 Gewerbebetriebe mit einschlägiger Prägung im Geraer Stadtgebiet gemeldet. Derzeit sind lediglich 440 Gaststättengewerbe verzeichnet. Ein Rückgang von 116 Betrieben in den letzten vier Jahren.

Bei den Zahlen sei jedoch zu beachten, heißt es, dass nicht unterschieden werde, ob es sich zum Beispiel um ein Bäckercafé, einen Imbiss, eine Betriebskantine, die klassische Gaststätte oder eben die Kneipe handelt, auf die sich das Wort „Kneipensterben“ in letzter Konsequenz bezieht. Die Definition folgt dem Thüringer Gaststättengesetz. Demnach betreibt derjenige ein Gaststättengewerbe, der „gewerbsmäßig Getränke oder zubereitete Speisen zum Verzehr an Ort und Stelle verabreicht, wenn der Betrieb jedermann oder einem Personenkreis zugänglich ist.“

Mitarbeitermangel ist das Hauptproblem

Eine Gaststätte in diesem Sinne betreibt Torsten Weißbach. Er ist Inhaber des Paulaner Wirtshauses in der Geraer Clara-Zetkin-Straße. Zudem betrieb er die mittlerweile geschlossene Kneipe Rübezahl am Friedrich-Neumann-Platz. „Ich dachte schon, dass es weniger geworden sind, aber nicht dass es so viele weniger seien“, sagt der Geraer Gastronom mit Blick auf die Zahlen aus dem Gewerberegister. Der Paulaner-Chef weiß um die Probleme der Gastronomen. Der Arbeitskräftemangel bereitet vielen Kneipiers und Gaststättenbetreibern mittlerweile Sorgen. Er hat es am eigenen Leib gespürt. „Wir haben nun einen Schließtag, weil wir zu wenige Mitarbeiter haben“, sagt Torsten Weißbach. Dennoch: „In Gera sind die Alteingesessenen immer noch da“, so der Paulaner-Chef. Er ist überzeugt, die Zahlen treiben die kleinen Imbisse und die Dönerbuden in die Höhe. „Wenn die schließen, dann bekommt man das oft gar nicht mit“, sagt er. Und die Kneipe?

Bevölkerungsabzug und geringes Einkommen

Dirk Ellinger, Hauptgeschäftsführer des deutschen Hotel- und Gaststättenverbands Thüringen (Dehoga), hat eine Antwort. „Wir in Thüringen sind sehr kleinteilig aufgebaut“, sagt er. Besonders auf dem Land hätten die Kneipen zu kämpfen. Sie seien umsatzschwach, zudem fehle es an Nachwuchs. In Gera sei die Situation ein andere. „Durch den Bevölkerungsabzug und ein geringes Einkommen gehen weniger Leute in die Kneipe“, sagt er. Vor allem in in den Stadtrandgebieten haben es die Kneipen schwer. Weiteres Problem sei der von Torsten Weißbach thematisierte fehlende Fachkräftemangel. Es gebe nur wenig Nachwuchs. „Junge Menschen haben andere Prämissen. Gerade an Feiertagen, da wollen die nicht arbeiten“, sagt der Dehoga-Hauptgeschäftsführer. Zudem fehle die Anerkennung des Berufsstandes. „Gerade im Weihnachtsgeschäft werden Tische gebucht und dann kommen die Kunden am Schluss nicht“, sagt er.

„Man muss sich mit dem Job identifizieren“, pflichtet Torsten Weißbach bei. „Die Arbeitszeiten sind anders. Zum Beispiel an Wochenenden und in den Abendstunden“, so der Paulaner-Chef. Seit 1996 ist Torsten Weißbach als Gastronom in Gera tätig und beobachtet das Kaufverhalten der Kunden. „Es gehen eigentlich mehr Leute essen, wie vor zwanzig Jahren“, sagt er entgegen der Einschätzung von Dirk Ellinger.

Am Horizont gibt es für den Dehoga-Hauptgeschäftsführer immerhin ein Licht. „Die Bereitschaft kommt Stück für Stück zurück“, sagt er mit Blick auf die junge Generation. Die sei tendenziell geneigt, den Wert von guten Nahrungsmitteln zu schätzen und bezahle eher für ein gelungenes Essen den angemessenen Preis.