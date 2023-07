Kuschelbank an der Weißen Elster in Gera-Untermhaus.

In Gera-Untermhaus: Straßenfest an der Kuschelbank

Gera-Untermhaus. Kleingartenverein Schafwiesen bereitet viel vor fürs Sommerfest.

Zum Sommerfest lädt die Kleingartenanlage Schafwiesen in Gera-Untermnaus am Samstag, 29. Juli ein. Gefeiert wird ab 14 Uhr in der Maler-Reinhold-Straße – also unweit der Kuschelbank am Ufer der Weißen Elster im Geraer Stadtteil.

„Unser Vereinsfest ist offen für alle, die Lust haben, mit uns einen geselligen Nachmittag und Abend zu verbringen“, sagt der Vorsitzende des Kleingartenvereins Schafwiesen René Eichler. Das Sommerfest gehört zu den alljährlich Höhepunkten im Leben des Kleingartenvereins, zu dem – so der Vorsitzende – zunehmend mehr junge Leute gehören.

Auf dem Fest in der Maler-Reinhold-Straße wird DJ Gittel für die Musik zum Tanz sorgen. Für Kinder wird eine Hüpfburg aufgebaut, die Kleinen können sich schminken lassen, Zuckerwatte und „Slush Eis“ naschen. Auch für das leibliche Wohl der Erwachsenen wird der Verein sorgen.