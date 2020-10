In knapp zehn Stunden von Weimar nach Gera gerannt

Neuneinhalb Stunden dauerte es, bis der letzte Mitarbeiter des SOS-Kinderdorfs Thüringen in Gera-Lusan im Ziel ankam. Anlass war ein 70 Kilometer langer Lauf von Weimar nach Gera. 25 Kinder, Mitarbeiter und Unterstützer des SOS-Kinderdorfs Thüringen haben auf unterschiedlichen Etappen teilgenommen. So kamen sie auf insgesamt 375 Kilometer. Mit dem Lauf beteiligte sich die Einrichtung an der deutschlandweiten Aktion „ClubRun“. Initiiert wurde das Ereignis vom Unternehmen Intersport.

In der Kategorie Sky is the Limit (Der Himmel ist die Grenze) schaffte es bei den Frauen Katrin Menge, Unterstützerin, oben auf das Siegerpodest. Der zweite Platz ging an Erzieherin Sindy Walter. Bei den Männern lief Fitnesstrainer Maik Brandl auf Rang 1. Torsten Voigt, Bereichsleiter des Kinderdorfs Thüringen, gelang der dritte Platz. Gewertet wurde, wer in der Wettkampfzeit zwischen 6 und 18 Uhr die meisten Kilometer gelaufen ist. Damit waren vier Mitarbeiter und Unterstützer des SOS-Kinderdorfs Thüringen im Gesamt-Ranking ganz vorn.

So sah die Verpflegung aus. Foto: SOS-Kinderdorf Thüringen

„Aber auch unsere zehn Mädchen und Jungen, alle haben sich freiwillig gemeldet, sind toll gelaufen“, sagte anerkennend Nina Wunderlich vom SOS-Kinderdorf Thüringen. „Das Training und die Mitgliedschaft in den Sportvereinen zahlen sich eben aus. Lisa, unsere Älteste, startete schon im September beim Lauf zur Grubenlampe in Ronneburg, andere Kinder beim Hindernislauf Iron Race in Halle.“

Los ging es am 3. Oktober, um 7.30 Uhr, im SOS-Familienzentrum in Weimar. Dort machten sich die ersten sechs Läufer auf den Weg. Drei Begleitfahrräder und ein Materialwagen waren immer dabei. An zehn Wechselstationen gab es Verpflegung. 30 Liter Wasser, zehn Liter Cola, fünf Liter Elektrolyte, Pellkartoffeln und Obst wurden unter anderem mitgeführt.

„Ab Kleinsaara sind dann je zwei unserer Kinder jeweils zwei Kilometer mitgelaufen, dann kam das nächste Duo. Ein Mädchen wollte gar nicht aufhören und rannte sogar neun Kilometer. Nach der Zielankunft um 17.30 Uhr im SOS-Kinderdorf in Gera-Lusan wurde noch gefeiert“, berichtete Nina Wunderlich. Blasen gab es keine aber etwas Muskelkater. „Der 3. Oktober war für unsere beiden Standorte in Gera und Weimar symbolisch der Tag der Einheit, weil sie fusionierten. In Lusan befindet sich nun auch die gesamte Verwaltung des SOS-Kinderdorfs Thüringen.“

In den vier Häusern in Lusan leben insgesamt 32 Kinder im Alter von fünf bis 16 Jahren.